OPPO Reno8: SCONTO IMMEDIATO di 60€ su Amazon

Un mediogamma dalla ricarica fulminea, con un bellissimo display e un ottimo comparto camere, a cui si aggiunge un'esperienza d'uso godibile grazie al software completo e fluido. Questo è l'OPPO Reno8, oggi in offerta su Amazon a 339,99 euro anziché 399,99 euro, per effetto del 15% di sconto. Articolo venduto e spedito da Amazon.

OPPO Reno8 in sconto di 60 euro su Amazon

Il mediogamma OPPO Reno8 ha nel display da 6,4 pollici AMOLED con risoluzione 1080x2400 FullHD+ e refresh rate a 90 Hz uno dei suoi principali punti di forza. Un pannello sopra la media a questa fascia di prezzo, con un picco di luminosità pari a 800 nits. Eccellente anche la ricarica rapida a 80W, la più veloce nella fascia media. A questo aggiunge una batteria da 4.500 mAh, in grado di portarti fino a sera senza problemi. Un altro punto di forza del telefono ha per oggetto il comparto camere: la fotocamera principale da 50megapixel f/1.8 regala scatti notevoli durante il giorno, mentre fatica un po' alla sera, ma è un comportamento che ritroviamo anche negli altri telefoni più convincenti dal punto di vista multimediale e che appartengono a questa fascia di prezzo. Ottima la messa a fuoco, sempre precisa e veloce.

Pollice in su anche per il software, con a bordo Android 12 personalizzato con la ColorOS 12, un'interfaccia ormai sempre più matura e fluida, tra le più semplici e complete nell'universo Android.

Se sei alla ricerca di un mediogamma con un display sopra la media, una ricarica rapida sorprendente e una fotocamera che ti faccia fare un'ottima figura in ogni situazione, il Reno8 di OPPO è il telefono giusto per te: approfitta dell'ultima offerta di Amazon per risparmiare 60 euro sul prezzo di listino.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.