OPPO Reno12 FS 5G: il mediogamma da avere in esclusiva Amazon

Se fai veloce puoi aggiudicarti uno smartphone dalle prestazioni pazzesche spendendo molto meno del suo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO Reno12 FS 5G a soli 299,99 euro, invece che 399,99 euro.

Ebbene sì, siamo di fronte a uno sconto del 25% sul prezzo di listino e quindi adesso puoi risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 60 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

OPPO Reno12 FS 5G a 100€ in meno è un affare

Non ci sono dubbi, a una cifra così bassa OPPO Reno12 FS 5G è la migliore soluzione se vuoi avere uno smartphone dalle prestazioni eccellenti senza svenarti. Gode di uno straordinario display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con protezione dalla luce blu e refresh rate fino a 120 HZ. Ha un peso di 187 grammi e uno spessore di 7,76 mm. Inoltre è resistente all'acqua con certificazione IP64.

Possiede una bellissima fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP, Macro da 2 MP e Ultra-grandangolo da 8 MP e una fotocamera frontale da 32 MP. In questa versione il processore MediaTek 6300 5G viene supportato dalla bellezza di 12 GB di RAM e ha una memoria interna da ben 512 GB che non si esauriscono mai. Ultima cosa, possiede una batteria da 5000 mAh con ricarica turbo da 45 W.

Insomma se vuoi uno smartphone che sia performante senza spendere un'esagerazione questo fa sicuramente al caso tuo. Quindi non aspettare che sia troppo tardi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo OPPO Reno12 FS 5G a soli 299,99 euro, invece che 399,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.