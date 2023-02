OPPO Reno 8 Pro è lo smartphone del giorno in offerta su Amazon

Due mesi prima, durante il lancio della serie Reno 8, Oppo aveva promesso ai suoi clienti due importanti aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di patch di sicurezza. Entrambi hanno ricevuto l'atteso aggiornamento del sistema operativo Android 13, che si sovrappone alla versione più recente dell'interfaccia utente ColorOS 13 dell'azienda. I punti di forza di ColorOS 13 includono un'interfaccia utente aggiornata con effetti acquamorfici, nuove animazioni Always-On Display, Meeting Assistant, Multi-Screen Connect, Dynamic Computing Engine e maggiori misure di sicurezza e privacy. Acquistalo su Amazon a soli 699,99€ invece di 799,99€.

L'Oppo Reno 8 Pro è un dispositivo ibrido in alluminio e vetro. L'area sporgente della fotocamera dello smartphone si fonde perfettamente con la scocca sul retro. L'impressione è quella di un dispositivo di fascia alta. Sopra la fessura dello schermo è presente un altoparlante che può essere utilizzato come auricolare. Le sottili cornici sul mento del dispositivo consentono a OPPO di dichiarare il rapporto schermo/corpo.

Al centro dello schermo AMOLED da 6,7 pollici dell'Oppo Reno 8 Pro si trova un ritaglio circolare per la fotocamera frontale. Grazie ai bordi ultra-sottili tipici dei dispositivi mobili premium, lo schermo appare straordinario. Per migliorare l'esperienza di visione dei video sono disponibili funzioni come Image Sharpner (per il miglioramento dei filmati), Video Color Boost e la modalità video Bright HDR dell'O1 Ultra Vision Engine. Il display supporta un livello di luminosità massimo di 950 nit. Sono supportati gli spazi colore Natural (spazio colore RGB standard) e Vivid (gamma dinamica elevata). Quest'ultimo sembra avere tonalità più vivaci.

Il Reno 8 Pro ha due opzioni di frequenza di aggiornamento: Alta (120Hz) e Standard (60Hz). L'interfaccia utente più fluida è il risultato dell'utilizzo della RR a 120Hz per l'intera interfaccia utente. Il telefono è in grado di riprodurre contenuti multimediali ad alta definizione da una serie di servizi di video-streaming online, tra cui YouTube con risoluzione 4K. Anche giocare ai videogiochi è un'esperienza piacevole su questo schermo.

Sono necessari 2,70 GB per aggiornare il sistema operativo di Oppo Reno 8 Pro a ColorOS 13, che si basa su Android 13. Inoltre, la patch di sicurezza Android per il telefono è stata aggiornata. Inoltre, è stata implementata la patch di sicurezza Android di ottobre. ColorOS 13 non presenta un'interfaccia grafica drasticamente rinnovata rispetto a ColorOS 12. Piuttosto, è stata aggiornata con una serie di modifiche che dovrebbero rendere il programma più piacevole da usare nel complesso.

Come suggerisce il nome, il design di ColorOS 13 si ispira alla fluidità dell'acqua e, come tale, offre un'esperienza d'uso molto fluida e naturale. Di conseguenza, i movimenti e le transizioni all'interno del sistema sembrano più fluidi e organici. Il Dynamic Computing Engine di ColorOS 13 migliora la reattività, l'affidabilità, il tempo di esecuzione e le prestazioni complessive del sistema. HyperBoost GPA 4.0 è in grado di mantenere un framerate costante durante l'esecuzione dei giochi, riducendo al contempo in modo significativo il consumo energetico.

