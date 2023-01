Oppo Find X5 Pro è lo smartphone in offerta oggi su Amazon

L'Oppo Find X5 Pro è uno smartphone attraente e potente che eccelle in diverse aree: display, prestazioni, durata della batteria, velocità di ricarica e fotografia. Il Find X5 Pro è un caso di perfezionamento piuttosto che di innovazione, quindi questa volta non ci sono sorprese. Non solo dal punto di vista estetico, però: la maggior parte delle specifiche del telefono sono aggiornamenti incrementali rispetto ai device Oppo del 2021, con un numero di nuove funzioni appena sufficiente a giustificare un upgrade. Acquistalo su Amazon a soli 599,99€ invece di 699,99€.

In effetti, la serie Find X4 non è mai esistita. Oppo sostiene che questo è dovuto al fatto che il Find N pieghevole rilasciato l'anno scorso era la quarta generazione della serie, mentre questo è il quinto; tuttavia, quattro è considerato un numero negativo nella maggior parte dell'Asia e l'azienda potrebbe non voler confessare di essere superstiziosa.

Il design complessivo del Find X5 Pro, che continua a dividere, non è cambiato di molto, anche se sono stati apportati alcuni miglioramenti mirati qua e là. Il nuovo angolo del modulo della fotocamera è il cambiamento più evidente. Il nuovo orientamento, tuttavia, non è solo un'apparenza: è stato progettato per migliorare l'utilizzo, adattandosi alla posizione naturale del dito indice sul retro del dispositivo. Questo sistema offre un punto di appoggio per il dito e, cosa ancora più importante, impedisce che intralci o sporchi le lenti della fotocamera.

Il rivestimento in ceramica dovrebbe essere più resistente del normale vetro, ma è altrettanto terribile per la raccolta delle impronte digitali. Il Gorilla Glass Victus protegge lo schermo e la sua designazione IP68 indica che è impermeabile alla polvere e all'acqua. Il logo di Hasselblad appare ora sul retro del dispositivo, accanto a quello di Oppo.

Il suo schermo da 6,7 pollici lo colloca nella fascia più grande dei flagship Android, ma il suo display WQHD+ LTPO AMOLED, la frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 fotogrammi al secondo e il supporto HDR sono difficili da battere. L'opzione di regolare la frequenza di aggiornamento in modo indipendente per ogni area dello schermo è una bella innovazione per questo telefono.

