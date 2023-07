OPPO Enco X con lo SCONTO di 95€ sono da prendere subito

Hai deciso di acquistare delle cuffiette Bluetooth di ottima qualità senza fare rinunce? Allora goditi questa promozione attiva ancora per poco. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO Enco X a soli 84,99 euro, invece che 179,99 euro. È un'offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Che si tratti di un errore di prezzo o di una follia di Amazon, fatto sta che oggi con questo sconto puoi risparmiare ben 95 euro sul totale. Va da sé dunque che dovrai essere velocissimo per accaparrartele a questa cifra.

OPPO Enco X: l'eccellenza con pochissimi rivali

Di auricolari wireless ce ne sono tantissimi non c'è dubbio, alcuni migliori di altri, ma se vuoi andare sul sicuro allora affidati a Enco X. Hanno veramente pochi rivali in commercio e oggi li puoi avere a molto meno. Sono dotati di un doppio driver coassiale per garantire un audio eccezionale che non hai mai provato prima. Riuscirai a percepire ogni singola nota di ogni strumento musicale per un'immersione completa.

Sono anche molto comode e leggere. Hanno degli inserti in silicone che si muovono leggermente adattandosi all'orecchio e garantendo così il massimo del comfort. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2 godrai di una connessione stabile e senza nessuna latenza. Quindi le puoi usare anche per guardare film o giocare. Sono resistente all'acqua con certificazione di grado IP54, hanno un'autonomia di ben 25 ore e si ricaricano anche in modalità wireless.

Oggi puoi avere il meglio del meglio a un prezzo molto più basso. Quindi prima che sia tardi e il Prime Day finisca vai su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco X a soli 84,99 euro, invece che 179,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

