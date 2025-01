OPPO Enco Buds2 Pro a 24€ sono da prendere all'istante (Amazon)

Tieniti pronto perché ti sto per segnalare un'offerta davvero straordinaria e sicuramente non durerà a lungo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello gli auricolari wireless OPPO Enco Buds2 Pro a soli 24,95 euro, invece che 49,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Grazie a questo sconto fuori di testa del 50% avrai la possibilità di risparmiare tantissimo e soprattutto di portarti a casa delle cuffiette Bluetooth eccezionali. Sono estremamente confortevoli e garantiscono un suono potente e preciso sia per ascoltare musica che per fare chiamate. Sono dotate della cancellazione del rumore e sono impermeabili.

OPPO Enco Buds2 Pro a prezzo tagliato

Non c'è che dire, a questo prezzo gli auricolari wireless OPPO Enco Buds2 Pro sono da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Grazie al design studiato per essere il più confortevole possibile li potrai indossare per tutto il giorno. Sono piccolissimi, leggeri e hanno comodi inserti in silicone che si adattano all'orecchio garantendo un isolamento acustico eccellente.

Possiedono driver da 12,4 mm per un suono sempre nitido e potente e una connessione senza latenza grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 che ha un raggio di 10 metri. Sono dotate di controlli touch posti su ogni auricolare che ti permettono di regolare il volume e rispondere alle chiamate. Godono della tecnologia di cancellazione del rumore con intelligenza artificiale e sono resistenti all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP55. Infine sicuramente da segnalare la super batteria in grado di durare fino a 38 ore di ascolto.

Stai ancora leggendo? Non c'è davvero più tempo per farlo. Dirigiti immediatamente su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco Buds2 Pro a soli 24,95 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.