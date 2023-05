OPPO Band 2: il prezzo CROLLA su Amazon al più basso di sempre

Se vuoi acquistare uno smartwatch che garantisca ottime prestazioni e che oggi puoi avere anche un prezzo decisamente più basso, non perdere questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO Band 2 a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro.

Oggi dunque, grazie a questo sconto del 29%, puoi risparmiare 20 euro e metterti al polso questo smartwatch eccellente al prezzo più basso di sempre. È chiaro che dovrai essere veloce perché l'offerta potrebbe sparire da un momento all'altro. Con OPPO Band 2 potrai monitorare le tue attività sportive, ricevere notifiche in tempo reale e tenere traccia del tuo stato di salute.

OPPO Band 2: a questo prezzo è da prendere subito

Non ci sono dubbi sul fatto che OPPO Band 2 sia un ottimo smartwatch. Ecco perché a questa cifra non te lo devi fare assolutamente scappare. È dotato di un bellissimo display AMOLED da 1,57 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole ed è impermeabile fino a 5 ATM.

Possiede una super batteria da 200 mAh in grado di durare per 14 giorni e a una ricarica rapida magnetica. Offre una connessione perfettamente stabile con il tuo smartphone. Quando è collegato potrai visualizzare direttamente sul display le notifiche di messaggi, e-mail e chiamate in arrivo. Puoi scegliere una tra le oltre 100 modalità di allenamento e tenerti in forma.

Oggi puoi fare un colpaccio. Però devi essere veloce perché le unità disponibili a questo prezzo sono poche. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo OPPO Band 2 a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.