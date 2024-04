OPPO A18 scende di prezzo su Amazon: maxi sconto del 25%

OPPO è un'azienda che è riuscita a guadagnarsi la fiducia degli utenti con prodotti di qualità a prezzi molto accessibili e oggi, su Amazon, OPPO A18 viene scontato del 25% e viene venduto a 119,99€.

OPPO A18 ad un prezzo stracciato su Amazon

OPPO A18 è pronto a stupire con le sue caratteristiche all'avanguardia. Dotato di una doppia fotocamera con design verticale, la fotocamera primaria da 8MP cattura immagini nitide e dettagliate, mentre il sensore fotografico anteriore da 5MP assicura selfie luminosi e chiari.

Ma non è solo la fotocamera a fare la differenza: il marchio OPPO si distingue per la sua esclusiva lavorazione Glow a doppia trama. Questa tecnologia non solo protegge il dispositivo da impronte digitali e graffi, ma conferisce anche un aspetto satinato e luminoso che lo rende sempre riconoscibile. Il colore Glowing Blue dona un tocco di eleganza e modernità al dispositivo.

L'A18 vanta un ampio display LCD HD+ da 6.56 pollici, che offre colori naturali e realistici per un'esperienza visiva coinvolgente e immersiva. Guardare film, giocare o navigare sui social media sarà un vero piacere grazie a questa qualità visiva impeccabile.

Ma l'OPPO A18 non si limita solo alla bellezza estetica: la batteria potente da 5000mAh assicura un'ottima autonomia d'uso, consentendo di utilizzare il dispositivo per lunghe sessioni senza preoccuparsi di rimanere a secco di energia. E grazie alla ricarica a 10W, è possibile ricaricare rapidamente il dispositivo in modo sicuro. Inoltre, con il supporto per tutti i vettori wireless e la tecnologia di connettività Bluetooth, l'OPPO A18 offre una connettività versatile e affidabile.

Su Amazon è disponibile uno sconto del 25% sull'OPPO A18 che viene venduto al costo finale d'acquisto di 119,99€.

