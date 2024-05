CROLLA IL PREZZO del Motorola G84: maxi sconto attivo su Amazon

Motorola è un'azienda con una lunga storia nell'ambito della produzione di telefoni e oggi, su Amazon, il Motorola G84 viene messo in sconto del 31% e viene venduto al costo totale e finale di 207,90€.

Motorola G84

Il nuovo Motorola G84 è pronto a stupirti con la sua incredibile combinazione di funzionalità all'avanguardia. Con una fotocamera Ultra Pixel da 50 MP e stabilizzazione ottica dell'immagine, cattura ogni momento con una nitidezza straordinaria, anche in condizioni di scarsa illuminazione. I tuoi video saranno fluidi e privi di tremolii grazie al sistema di fotocamere avanzato.

L'esperienza visiva raggiunge nuove vette grazie allo schermo pOLED da 6.5 pollici cinematografico. Immergiti completamente nei tuoi contenuti preferiti con un contrasto eccezionale e una gamma di colori vividi e realistici. L'audio multidimensionale ti trasporterà in un mondo sonoro senza precedenti.

Grazie a Dolby Atmos, Audio spaziale Motorola, audio in alta risoluzione e altoparlanti stereo, godrai di una qualità audio cristallina e di una spazialità coinvolgente che ti farà sentire al centro dell'azione. Sfrutta al massimo la velocità del 5G con il potente processore Snapdragon 695, che offre prestazioni all'avanguardia con frequenze fino a 2.2 GHz.

Naviga sul web, scarica contenuti e goditi giochi e streaming senza interruzioni o ritardi. La tua libertà non sarà mai compromessa grazie alla ricarica TurboPower 30W e alla batteria da 5000 mAh. Ottieni ore di autonomia in pochi minuti di ricarica, consentendoti di lavorare, giocare e intrattenerti senza preoccupazioni per la durata della batteria.

Su Amazon, oggi, il Motorola G84 viene scontato del 31% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 207,90€.

