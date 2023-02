OPPO A16s è lo smartphone economico più apprezzato ed è in offerta su Amazon

L'OPPO A16s è dotato di una grande batteria da 5000 mAh, un brillante display HD da 6,52 pollici, una tri-camera posteriore, dual sim, memoria espandibile, NFC, Wi-Fi AC e altro ancora. Fa parte della rinnovata serie A di OPPO, che comprende anche l'A54s, l'A54 5G, l'A74, l'A74 5G e l'A94 5G, tutti affidabili grazie ai rigorosi controlli di qualità e agli stress test dell'azienda. Acquistalo su Amazon a soli 139,00€ invece di 179,99€.

I telefoni della serie A di OPPO hanno una serie più o meno completa di funzioni e una qualità costruttiva superiore rispetto a quelli di alcuni rivali. La garanzia di due anni supera quella di molti altri modelli popolari e la batteria di lunga durata lo rende ideale per un uso prolungato senza ricarica. Il display a 720p può anche essere solo un'opzione, ma in realtà aiuta il dispositivo a durare più a lungo tra una carica e l'altra. È vivido, fedele ai colori e copre l'88,7% della parte frontale. La protezione dello schermo in plastica è già installata. A causa della mancanza della certificazione Digital Rights Management (DRM), non tutto il materiale esterno in streaming può essere riprodotto.

Come SoC di fascia bassa, il MediaTek Helio G35 regge il confronto (SoC). Il display a 60Hz dimostra ulteriormente che non si tratta di un SoC progettato per i giocatori. Tuttavia, la maggior parte dei giochi basati su browser dovrebbe funzionare. A causa della scarsità di componenti a livello mondiale causata da COVID, diversi produttori hanno iniziato a utilizzare sensori intercambiabili in un'ampia gamma di linee e modelli di prodotti. I sensori principali sono probabilmente prodotti da OmniVision o Samsung, mentre quelli secondari sono una combinazione di OmniCore e GalaxyCore. La qualità dell'immagine finale non viene compromessa.

Il punteggio DXOMARK dell'A16s 5G, pari a 80, è molto buono e supera quello della maggior parte dei telefoni economici. Si è distinto per l'illuminazione diurna e d'ufficio, ma non per i video (assenza di stabilizzazione). La fotocamera è in grado di ottenere un bilanciamento del bianco accurato in condizioni di forte illuminazione mentre scatta fotografie. In situazioni di illuminazione normale e in interni, l'esposizione è adeguata.

I video sono traballanti e duri a causa della mancanza di stabilizzazione elettrica e della capacità di post-elaborazione dell'intelligenza artificiale. Qualità tollerabile in normali condizioni di illuminazione del luogo di lavoro. Il livello del volume è un po' basso durante la registrazione.

