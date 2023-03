Oppo A16 è uno smartphone economico in offerta ad un prezzo incredibile su Amazon

Il mercato degli smartphone a basso costo sta diventando sempre più competitivo e l'Oppo A16 si presenta come una soluzione economica per chi cerca un nuovo dispositivo. Il design del telefono è piuttosto elegante; sono disponibili tre opzioni di colore - Pearl Blue, Space Silver e Crystal Black - e ognuna di queste opzioni universali offre una tonalità ideale per tutti. Il lettore di impronte digitali si trova sul lato destro del dispositivo, accanto alle tre fotocamere disposte a rettangolo sul retro. Tuttavia, la versione Pearl Blue sembra essere la scelta migliore in termini di design. Acquistalo su Amazon a soli 129,99€ invece di 159,99€.

Il display del telefono è di 6,52 pollici e offre una risoluzione di 720p. Anche se è tipico degli smartphone a basso costo, il display LCD IPS offre una qualità dell'immagine superiore. Tuttavia, non è possibile specificare un intervallo di aggiornamento, il che potrebbe causare sfocature nei video. Fortunatamente, la luminosità di 480 nits rende il dispositivo facile da usare anche sotto la luce del sole.

Il device arriva con Android 11, ma è possibile ottenere la versione più aggiornata, Android 12. Inoltre, con ColorOS installato, avrete un maggiore controllo sul vostro telefono. Questo sistema operativo si dimostra utile per ogni utilizzo del telefono, dal navigare sul web alla conversazione, dai giochi all'utilizzo di qualsiasi app.

Per quanto riguarda le prestazioni del telefono, l'Oppo A16 ha un processore MediaTek Helio G35 a 12 nm, che potrebbe deludere chi cerca un dispositivo adatto ai giochi di fascia alta. Tuttavia, la CPU può raggiungere una velocità di clock di 2,3 GHz e il chip grafico PowerVR GE8320 lo rende accattivante dal punto di vista visivo. Il telefono è disponibile in tre versioni diverse, con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione nel modello base, mentre in altri due modelli sono disponibili sia un disco rigido da 64 GB che uno da 256 GB, oltre a 4 GB di RAM. Inoltre, uno slot per schede microSD consente di aumentare la quantità di memoria disponibile. Approfitta ora dello sconto del 19% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

