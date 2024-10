Opera per Android: Aria AI include riconoscimento delle immagini

Opera ha recentemente annunciato un massiccio aggiornamento per l'app Android, che porta diverse funzionalità e miglioramenti. Nel blog ufficiale, Opera ha annunciato che l'assistente Aria AI nel browser sta ottenendo capacità di riconoscimento delle immagini. Con questa funzionalità, Aria AI può fornire maggiori informazioni sull'immagine, che puoi caricare o catturare usando la fotocamera del tuo telefono. Tale funzionalità è molto simile a quella offerta da Google Lens o Gemini, l’assistente AI di Big G. Opera per Android permette ad esempio di fotografare un cartello o scattare un'immagine di un fiore sconosciuto e chiedere all'AI di fornire maggiori informazioni a riguardo. Inoltre, non è necessario effettuare l'accesso per usare Aria. Ciò potrebbe rendere tale funzionalità più attrattiva per molti utenti.

Opera per Android: possibilità di creare fino a 5 immagini gratis

Aria AI sta anche ottenendo una funzionalità di generazione di immagini basata sul modello Google Imagen 3 Fast. Ciò significa che ora è possibile inserire un prompt o uno schizzo nel browser Opera per Android e attendere che Aria AI generi un'immagine corrispondente al testo fornito. Secondo Opera, gli utenti possono "creare fino a cinque immagini gratuitamente, senza dover effettuare l'accesso. E per quei momenti in cui hai bisogno di un aiuto rapido con altre attività, Aria offre Ricerca vocale, Riepiloghi di pagine Web e Chiedi ad Aria, dove puoi evidenziare il testo e lasciare che Aria te lo spieghi". Inoltre, il browser su Android sta ottenendo una funzionalità per condividere il codice QR. Con questa funzionalità, sarà più facile condividere contenuti e pagine web con altri, eliminando la necessità di condividere l'URL stesso.

L'azienda sta anche aggiungendo un modo rapido e semplice per passare a Opera. Ciò consentirà di importare le password da Chrome oltre alla funzionalità di importazione dei segnalibri. Queste funzionalità rendono meno noioso il passaggio da un browser all'altro. Inoltre, Opera ha aggiunto nuovi temi ispirati a Opera One, per coloro che amano la personalizzazione. Come descritto nel blog, con "nuovi sfondi e schemi di colori, ora puoi personalizzare il tuo browser mobile per adattarlo al design elegante dell'esperienza desktop di Opera". Gli utenti possono scaricare il nuovo aggiornamento di Opera per Android direttamente tramite il Google Play Store.