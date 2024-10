Opera One per iOS si aggiorna con nuove funzionalità AI

Opera One per iOS è stato appena aggiornato in modo che l'intelligenza artificiale nel browser (chiamata Aria) sia in grado di analizzare le immagini. Per chi non lo sapesse, Opera One è stato lanciato lo scorso agosto e offre comandi semplificati e un'interfaccia mobile a schermo intero.

Opera ha fornito alcuni esempi di come la nuova funzionalità Image Understanding di Aria in Opera One per iOS può essere utilizzata. Come riportato sul sito blog ufficiale di Opera: “diciamo che sei in viaggio in Norvegia. Stai camminando lungo il bellissimo lungomare di Oslo e vedi un curioso edificio a forma di cuneo. Carichi una foto, o ne scatti alcune direttamente dalla chat con Aria, e chiedi di che edificio si tratta e del suo significato architettonico e storico. Ed ecco fatto! Aria ti dice che stai guardando il famoso Teatro dell'Opera della città, su cui puoi salire per una splendida vista del fiordo di Oslo. Allo stesso modo, potresti visitare il Museo Munch ed esplorare lo stile artistico e la rilevanza culturale di Edward Munch, oppure caricare uno scatto di un abete norvegese durante un'escursione per scoprire nuove specie e ampliare le tue conoscenze”.

Opera One per iOS: introdotta anche una nuova interfaccia e input vocale

Aria è nata come un'intelligenza artificiale basata sul testo, molto simile a rivali come ChatGPT. Tuttavia, nel tempo, tale modello ha acquisito funzionalità multimodali. Oltre alla comprensione delle immagini, Opera One per iOS ha anche aggiunto l'input vocale ad Aria. Gli utenti possono così pronunciare le proprie domande, invece di scriverle. Oltre all’AI, il nuovo Opera One per iOS offre altre funzionalità piuttosto interessante. Ad esempio, questo inclusa un'interfaccia gesture-drive che consente di scorrere verso il basso per cercare o di accedere al news feed scorrendo verso l'alto. L’update sposta anche la barra di ricerca nella parte inferiore dello schermo in modo che sia più facile da raggiungere. Gli utenti interessati a Image Understanding in Aria e alle altre funzionalità possono già scaricare l’update dal sito ufficiale.