OpenAI testa registrazioni a ChatGPT solo con numero di telefono

OpenAI sta testando una funzionalità che consente agli utenti di ChatGPT di registrarsi con solo un numero di telefono, senza bisogno di un indirizzo e-mail. Tale aggiunta è stata individuata dall'ingegnere informatico Tibor Blaho. La funzionalità è attualmente in versione beta negli Stati Uniti e in India. Tuttavia, ci sono alcune restrizioni. Gli utenti che creano un account utilizzando il loro numero non possono passare a uno dei piani a pagamento di OpenAI, come ChatGPT Plus o ChatGPT Pro, senza verificare il loro account tramite e-mail. Anche l'autenticazione a più fattori non è supportata senza un'e-mail valida. Una volta che un numero è stato utilizzato per un account ChatGPT, il numero viene bloccato dalla creazione di nuovi account.

Come spiega OpenAI in una nuova pagina di Q&A sul suo sito web: "i numeri di telefono riciclati o riutilizzati possono causare [un] errore. Attualmente, non esiste una soluzione alternativa. Dovresti contattare l'assistenza o attendere un futuro aggiornamento del sistema (previsto per il 2025) che potrebbe risolvere questo problema". OpenAI afferma di non avere in programma di consentire le registrazioni a ChatGPT solo tramite numero di telefono in altre regioni (almeno per il momento).

OpenAI: azienda in perdita nonostante il numero crescente di utenti

A dicembre, OpenAI ha lanciato un'esperienza che consente agli utenti statunitensi di chattare con ChatGPT al telefono gratuitamente per 15 minuti al mese. Più o meno nello stesso periodo, OpenAI ha portato ChatGPT su WhatsApp con funzionalità essenziali, limitate a un certo numero di scambi al giorno. ChatGPT ha oltre 300 milioni di utenti settimanali. Collettivamente, tali utenti stanno contribuendo con miliardi alle casse dell'azienda. Secondo CNBC, OpenAI avrebbe previsto un fatturato di 3,7 miliardi di dollari nel 2024. Nonostante abbia raccolto oltre 6,6 miliardi di dollari solo l'anno scorso, OpenAI avrebbe perso circa 5 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2024, a causa di spese tra cui affitto degli uffici, personale e infrastrutture di formazione AI. Infine, sembra che l'azienda stia valutando di aumentare il prezzo dei suoi vari livelli di abbonamento e di esplorare prezzi basati sull'utilizzo per determinati servizi.