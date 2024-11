OpenAI: spesi oltre 15 milioni di dollari per acquisire 'Chat.com'

Con un semplice post di otto lettere sulla piattaforma social X, il CEO di OpenAI Sam Altman, ha confermato l'acquisizione del dominio "Chat.com". Come prova di ciò, gli utenti che visitano il sito web ora vengono reindirizzati automaticamente a ChatGPT. Secondo quanto riferito, "Chat.com" era stato precedentemente acquistato per oltre 15 milioni di dollari. Ora ha trovato una nuova casa nelle mani del creatore di ChatGPT. In un certo senso, il dominio sembra una scelta logica per OpenAI. Tale dominio era di proprietà di Dharmesh Shah, co-fondatore e CTO di HubSpot.

OpenAI: la cifra esatta dell’acquisto non è stata ancora rivelata

Dharmesh ha rivelato su X tutti i dettagli sul sito web e la cronologia degli acquisti. Shah ha acquistato il dominio per 15,5 milioni di dollari, ma ha venduto il sito web qualche mese dopo. In un post su LinkedIn, Shah ha rivelato il motivo per cui ha acquistato il dominio. Come riportato sul social: “Il motivo per cui ho acquistato chat.com è semplice: penso che la UX basata su chat (#ChatUX) sia la prossima grande novità nel software. Comunicare con computer/software tramite un'interfaccia in linguaggio naturale è molto più intuitivo. Ciò è reso possibile dall'intelligenza artificiale generativa”. Tuttavia, secondo Shah, "non era libero di rivelare chi fosse l'acquirente" finché l'acquirente non fosse stato pronto a rivelarsi. Quindi, lo stesso CEO di OpenAI Sam Altman ha confermato l'acquisto, rendendo l'accordo ufficialmente pubblico.

Sfortunatamente, OpenAI non ha rivelato quanto ha pagato per acquisire "Chat.com". Tuttavia, l’azienda potrebbe aver pagato un prezzo maggiore dei 15,5 milioni di dollari. Stando al post di Shah, sembra che OpenAI abbia pagato il co-fondatore di HubSpot in azioni anziché in contanti. Secondo il sito web di cronologia dei domini who.is, "Chat.com" è stato registrato per la prima volta nel settembre 1996. Prima dell'ultimo passaggio di consegne, è stato venduto nel 2023 al fondatore di HubSpot Dharmesh Shah. Ciò è stata segnalata come una delle due principali vendite di domini mai segnalate pubblicamente.