OpenAI potrebbe lanciare presto il nuovo modello AI “Strawberry”

Il nuovo modello di intelligenza artificiale di OpenAI, denominato "Strawberry", arriverà prima del previsto. Secondo un nuovo report pubblicato dal sito The Information, il modello AI di OpenAI basato sul ragionamento, originariamente previsto per un rilascio autunnale, potrebbe essere lanciato entro le prossime due settimane. Strawberry è un nuovo modello di intelligenza artificiale progettato per pensare prima di rispondere. A differenza degli attuali modelli che forniscono una risposta quasi istantaneamente, Strawberry impiega un momento per elaborare le query in modo più metodico. Ciò riduce potenzialmente la possibilità di errore e migliora le prestazioni, in particolare quelle richieste per ragionamenti complessi o in più fasi.

OpenAI: Strawberry basato solo su testo e a pagamento

OpenAI avrebbe addestrato il modello per offrire risposte migliori in aree come la risoluzione di problemi matematici, la codifica, la generazione di strategie di marketing e altro ancora. Secondo il report, i due individui che hanno testato il modello di intelligenza artificiale basato sul ragionamento Strawberry di OpenAI hanno suggerito che potrebbe essere integrato in ChatGPT. Tuttavia, potrebbe anche essere offerto come opzione autonoma. Sebbene i dettagli in merito non siano chiari, si presume che sarà disponibile per la selezione nell'elenco dei modelli di intelligenza artificiale nel servizio ChatGPT. In particolare, il modello di intelligenza artificiale Strawberry sarà basato solo sul testo al momento del lancio. Infatti, non avrà capacità multimodali, come l'elaborazione di query di testo e immagini, che sono disponibili negli altri modelli di OpenAI.

I tester hanno anche sottolineato che Strawberry a volte impiegava troppo tempo per rispondere a una semplice query. Inoltre, la qualità delle risposte non era sempre abbastanza buona da giustificare il tempo di attesa aggiuntivo. Tuttavia, Strawberry riesce anche a ricordare le conversazioni precedenti per offrire risposte più personalizzate. Nonostante ciò, il modello AI ha mostrato alcune incongruenze durante i test. Si prevede che, a differenza di ChatGPT, che offre sia versioni a pagamento che gratuite, Strawberry sarà disponibile solo tramite abbonamento. Inoltre, verrà impostato un limite al numero di query che gli utenti possono inviare all'ora. Presumibilmente, i livelli più costosi offriranno risposte più rapide. Infine, è bene notare che gli abbonati a ChatGPT Plus dovrebbero avere accesso a Strawberry prima che venga reso disponibile per gli utenti gratuiti.