OpenAI o1: rilasciato modello che risolve compiti più complessi

OpenAI ha appena lanciato il suo ultimo modello, ma questa volta non è stato marchiato con il nome "ChatGPT" o "GPT". Invece, sta chiamando il modello con il nome dell'azienda stessa: OpenAI o1. In un post del blog, OpenAI ha descritto come funzionano questi nuovi modelli. Sembrano le funzionalità vociferate che erano state precedentemente segnalate con il nome in codice "Strawberry". I modelli OpenAI o1 sono stati creati per, nelle parole dell'azienda, "dedicare più tempo a pensare prima di rispondere".

Sul proprio blog, l’azienda ha aggiunto che l'obiettivo è far funzionare OpenAI o1 su attività e progetti molto più complessi. Come si legge nel post: “nei nostri test, il prossimo aggiornamento del modello si comporta in modo simile agli studenti di dottorato su attività di benchmark impegnative in fisica, chimica e biologia. Abbiamo anche scoperto che eccelle in matematica e codifica. In un esame di qualificazione per l'International Mathematics Olympiad (IMO), GPT-4o ha risolto correttamente solo il 13% dei problemi, mentre il modello di ragionamento ha ottenuto l'83%. Le loro capacità di codifica sono state valutate in concorsi e hanno raggiunto l'89° percentile nelle competizioni Codeforces”.

OpenAI o1: passo avanti per l’intelligenza artificiale generativa

OpenAI o1 non può fare alcune delle cose che gli LLM di ChatGPT possono fare, come trovare informazioni sul web o controllare le immagini caricate e altri file. Tuttavia, l'azienda ritiene che questo nuovo modello rappresenti un importante passo avanti nell'intelligenza artificiale generativa, motivo per cui ha chiamato il modello OpenAI o1, che sta per "resetting the counter back to 1". Oltre al modello principale, l'azienda sta anche lanciando OpenAI o1-mini. È stato progettato per essere più veloce ed economico da usare e si concentra sull'assistenza nelle attività di codifica. Gli abbonati a ChatGPT Plus e ChatGPT Team possono accedere ai nuovi modelli dell'azienda. I modelli saranno disponibili la prossima settimana per gli abbonati ai piani ChatGPT Enterprise e ChatGPT Edu. Nel prossimo futuro, il modello OpenAI o1-mini sarà accessibile agli utenti ChatGPT gratuiti.