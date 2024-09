OpenAI o1-preview e o1-mini arrivano su GitHub Copilot e Models

Microsoft GitHub ha appena annunciato la disponibilità in anteprima dei nuovi modelli OpenAI o1-preview e o1-mini, sia in GitHub Copilot che in Models. OpenAI recentemente ha lanciato la nuova serie di modelli o1. Questi possono ragionare su attività complesse e risolvere problemi più difficili rispetto ai precedenti modelli per quanto riguarda scienza, codifica e matematica.

Il team di GitHub ha notato che, quando si utilizza o1-preview con GitHub Copilot, la capacità di ragionamento del modello consente una comprensione più approfondita dei vincoli del codice e dei casi limite. Ciò produce un risultato più efficiente e di qualità superiore. Gli sviluppatori possono quindi selezionare o1-preview o o1-mini per potenziare la loro esperienza di Copilot Chat in VS Code anziché l'attuale modello predefinito, GPT-4o. Naturalmente, GitHub consentirà loro di cambiare modello durante una conversazione in base alle esigenze. Ad esempio, gli sviluppatori possono utilizzare GPT-4o per ottenere una rapida spiegazione delle API e usare OpenAI o1-preview per progettare algoritmi complessi.

OpenAI o1-preview: aumentati i limiti di velocità delle API

Gli sviluppatori possono anche testare entrambi i nuovi modelli o1 nel playground in GitHub Models per esplorarne le capacità e le prestazioni. In seguito, possono integrare i modelli nelle loro app per un ulteriore sviluppo. In una nota correlata, OpenAI ha recentemente aumentato i limiti di velocità delle API OpenAI o1-preview e o1-mini per gli sviluppatori. L'API o1-preview ora supporta 500 richieste al minuto, mentre l'API o1-mini ora supporta 1000 richieste al minuto. Inoltre, come riportato, il team di OpenAI sta lavorando ulteriormente per aumentare i limiti di velocità ed espandere l'accesso API a più livelli di sviluppatori.

Dal lato consumer, i modelli OpenAI o1-preview e o1-mini sono ora disponibili per tutti i clienti ChatGPT Enterprise e ChatGPT Edu. OpenAI ha recentemente aumentato i limiti di velocità per o1-mini di 7 volte, da 50 messaggi a settimana a 50 messaggi al giorno. Infine, il limite di velocità per o1-preview è stato aumentato da 30 messaggi a settimana a 50 messaggi a settimana.