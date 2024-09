OpenAI o1-mini è ora disponibile anche per gli utenti gratuiti

La scorsa settimana, OpenAI ha mostrato i suoi ultimi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), OpenAI o1 e il suo fratello minore OpenAI o1-mini. Nell'annuncio, l'azienda ha affermato che gli abbonati Plus e Team avrebbero potuto accedere al modello sin da subito. Gli abbonati Enterprise ed Edu lo avrebbero ottenuto questa settimana e, nello stesso periodo, gli utenti Free avrebbero infine ottenuto l'accesso a o1-mini. Dalle scorse ore, infatti, gli utenti ChatGPT free possono già sfruttare il modello o1-mini.

Per accedere al nuovo modello sul desktop, basta premere aprire il sito di ChatGPT e cliccare sull menu a discesa ChatGPT Auto in alto a sinistra. A questo punto basterà selezionare l'opzione Modelli Alpha e poi vedere se o1-mini sia già stato abilitato sul proprio account. Una volta selezionato, il menu a discesa ChatGPT Auto con cambia in ChatGPT seguito dalla lettera greca per alpha. Ciò indica che si sta utilizzando un modello alpha.

OpenAI o1-mini: il problema dell’applicazione mobile

Per quanto riguarda l'app mobile, le cose sono un po' diverse. Se si preme a lungo su una risposta ChatGPT e poi “cambia modello” in fondo al menu contestuale, ora si potrà visualizzare un nuovo modello elencato chiamato Alpha [gpt-4o]. Non è chiaro se questo sia il modello OpenAI o1-mini o una versione più aggiornata di GPT-4o. Per chi non fosse aggiornato, i nuovi modelli o1 e o1-mini sono in grado di ragionare su compiti complessi e risolvere problemi più difficili relativi a scienza, programmazione e matematica, rispetto ai modelli precedenti.

Secondo l’azienda, questi modelli hanno prestazioni simili a quelle di uno studente di dottorato in fisica, chimica e biologia, in base ai benchmark. Ha ottenuto ottimi risultati anche in un esame di qualificazione dell'International Mathematics Olympiad (IMO), ottenendo l'83% rispetto al 13% di GPT-4o, e nelle competizioni Codeforces ha raggiunto l'89° percentile. Attualmente il nuovo modello è in fase di roll-out per gli utenti gratuiti di ChatGPT. È quindi probabile che o1-mini possa essere disponibile a livello globale già nelle prossime settimane.