Meta AI potrebbe presto interagire con gli utenti di Facebook

Facebook starebbe pianificando di lanciare bot Meta AI in grado di interagire con gli utenti come se si trattasse di persone reali. Come rivelato dal Financial Times, gli account AI saranno in grado di generare contenuti e avere le proprie pagine profilo Facebook. Commentando la possibile funzionalità futura, il vice-president of product for generative AI di Meta, Connor Hayes, ha affermato: "Ci aspettiamo che queste AI, nel tempo, esistano effettivamente sulle nostre piattaforme, più o meno nello stesso modo in cui lo fanno gli account. Avranno biografie e immagini del profilo e saranno in grado di generare e condividere contenuti basati sull’AI sulla piattaforma".

Meta AI: vantaggi e svantaggi dei bot di Facebook

Molti utenti potrebbero considerare tale novità come negativa. Tuttavia, non mancano alcuni potenziali vantaggi. Com’è noto, le piattaforme di social media come Facebook sono una fucina di fake news. Si potrebbe quindi immaginare un bot Meta AI che interviene nei commenti di un post di fake news per far sapere a tutti che il contenuto è falso. Inoltre, gli utenti discutono continuamente sui social, con toni più o meno accesi. Si potrebbe quindi immaginare un bot AI che interviene per moderare il thread.

Ovviamente, ci saranno alcune cose a cui Meta dovrà stare attenta. Sebbene i bot abbiano delle barriere di sicurezza integrate, a volte possono essere aggirate. Nel caso dei bot di Facebook, l’azienda dovrà assicurarsi di mantenere i contenuti adatti ai bambini, poiché molti minori utilizzano la piattaforma. I bot AI dovrebbero davvero avere un badge accanto al loro nome o alla loro immagine del profilo, per indicare chiaramente che si tratta di un'intelligenza artificiale. Facebook deve anche stare attenta all'impatto che questa mossa potrà avere sulla sua reputazione. Fino ad oggi, la piattaforma è stata prevalentemente popolata da utenti reali. Se il social dovesse riempirsi di svariati bot Meta AI, gli utenti potrebbero perdere interesse e lasciare il social in favore dei competitor.