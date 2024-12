OpenAI: Meta chiede di bloccare la svolta for-profit dell'azienda

Da quando OpenAI ha annunciato la sua transizione for-profit, ha dovuto affrontare molteplici ostacoli. L'ambizione è stata inizialmente ostacolata da una battaglia legale avviata dal co-fondatore Elon Musk. Adesso, a quanto pare, sembra che Meta si sia schierata con Musk per infrangere i sogni di OpenAI. Come riportato dal Wall Street Journal, l’azienda di Menlo Park ha scritto una lettera al procuratore generale della California, Rob Bonta. Nella missiva veniva richiesto un intervento del governo per bloccare gli sforzi di OpenAI di passare a un modello a scopo di lucro. Meta sostiene che OpenAI ha sfruttato il suo status di organizzazione non-profit per raccogliere miliardi di dollari dagli investitori. Inoltre, ha aggiunto che a Open AI "non dovrebbe essere consentito di violare la legge prendendo e riappropriandosi di risorse che ha creato come ente di beneficenza e utilizzandole per guadagni privati ​​potenzialmente enormi".

Nella lettera inviata al procuratore, Meta spiega ancora che "la condotta di OpenAI potrebbe avere implicazioni sismiche per la Silicon Valley. Se permessa, la transizione di OpenAI rappresenterebbe un cambio di paradigma per le startup tecnologiche. Consentire ciò non farebbe altro che invogliare gli investitori a lanciare organizzazioni come non-profit, raccogliere centinaia di milioni di dollari in donazioni esentasse per supportare la ricerca e lo sviluppo, e poi assumere lo status di profit quando la sua tecnologia diventa commercialmente fattibile". Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha già informato lo staff del piano dell'azienda di passare a un modello a scopo di lucro nel 2025. Si prevede che questa mossa metterà l'azienda di intelligenza artificiale in una posizione migliore per attrarre i fondi degli investitori e promettere loro un ritorno sull'investimento.

OpenAI: Elon Musk voleva che l'azienda divenisse azienda for-profit

In risposta alla recente mossa di Meta, il presidente del consiglio di amministrazione di OpenAI, Bret Taylor, ha dichiarato al sito The Verge: "mentre il nostro lavoro prosegue con il supporto di consulenti finanziari e legali indipendenti, qualsiasi eventuale ristrutturazione garantirà che l'organizzazione no-profit continui a esistere e prosperare, ricevendo il pieno valore della sua attuale quota nella divisione for-profit di OpenAI, con una maggiore capacità di portare avanti la sua missione". Musk è stato il primo ad opporsi alla transizione for-profit di OpenAI e ha presentato un'ingiunzione in un tribunale californiano per bloccare tale mossa. Dal canto suo, l'azienda ha recentemente rivelato alcune e-mail e conversazioni interne che mostrano che il miliardario voleva che OpenAI diventasse un’azienda scopo di lucro. Resta da vedere se OpenAI riuscirà a completare la sua transizione for-profit. Per sapere se ciò avverrà realmente, bisognerà attendere l’arrivo del 2025.