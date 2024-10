Sam Altman smentisce le voci su Orion: "Si tratta di Fake News"

Nelle scorse ore è emersa una notizia riguardante il prossimo modello di OpenAI, chiamato Orion. Secondo il report, Orion sarebbe in fase di lancio per dicembre, con una disponibilità iniziale rivolta solo agli sviluppatori selezionati tramite API, mentre l'accesso tramite ChatGPT arriverebbe più avanti. Si diceva inoltre che Microsoft fosse già pronta a ospitare Orion sulla piattaforma Azure a partire da novembre, e che il completamento della fase di addestramento fosse stato celebrato a settembre da ricercatori di OpenAI.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha però prontamente smentito queste affermazioni, definendo il report “fake news”. Pur riconoscendo che l’azienda sta lavorando a grandi miglioramenti, Altman ha chiarito che le informazioni diffuse sono semplicemente speculazioni.

OpenAI, infatti, non ha recentemente annunciato un nuovo modello, ma ha comunque presentato diverse innovazioni rilevanti. Questo mese, ad esempio, l'azienda ha concluso un importante round di finanziamento, raccogliendo 6,6 miliardi di dollari, il che porta la sua valutazione complessiva a ben 157 miliardi di dollari.

I lavori attuali di OpenAI

Tra gli aggiornamenti di OpenAI, spicca il lancio di Canvas, una nuova interfaccia destinata a migliorare l’esperienza degli utenti ChatGPT su compiti specifici, come scrittura e programmazione. Canvas rappresenta il primo grande aggiornamento visivo di ChatGPT dal 2022 e testimonia l’attenzione dell’azienda per migliorare la versatilità della sua tecnologia.

OpenAI ha inoltre ampliato il suo ChatGPT Advanced Voice mode, ora disponibile per tutti gli utenti ChatGPT Plus e Team nell'Unione Europea, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Sempre di recente, l’azienda ha lanciato una versione preliminare della sua app ufficiale di ChatGPT per Windows, allargando così l’accessibilità del suo servizio.

Nonostante Altman abbia contestato questo report, OpenAI non ha rallentato il proprio cammino di crescita e innovazione. Le ultime notizie e gli investimenti confermano che l'azienda sta attraversando un periodo di espansione significativo, con nuovi strumenti e miglioramenti alla piattaforma, consolidando la sua posizione di leader nell'intelligenza artificiale.