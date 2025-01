OpenAI e Softbank investono 500 miliardi di dollari in data center

OpenAI ha fatto un annuncio importante, rivelando i piani per costruire un'infrastruttura di intelligenza artificiale negli Stati Uniti su una scala senza precedenti. Il CEO di SoftBank, Masayoshi Son, Sam Altman di OpenAI e Larry Ellison di Oracle hanno accompagnato il Presidente Trump per questo annuncio alla Casa Bianca. OpenAI, SoftBank, Oracle e MGX hanno avviato una nuova società chiamata The Stargate Project, che investirà 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni per costruire una nuova infrastruttura di intelligenza artificiale negli Stati Uniti.

OpenAI: Microsoft non sarà più fornitore esclusivo per le infrastrutture AI

SoftBank avrà la responsabilità finanziaria e OpenAI avrà la responsabilità operativa nella nuova società. Masayoshi Son di SoftBank sarà il presidente. Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle e OpenAI sono i principali partner tecnologici iniziali. La nuova società impiegherà immediatamente 100 miliardi di dollari e desidera entrare in contatto con le società di infrastrutture di data center per iniziare. La prima infrastruttura AI di questa società sarà in Texas, ma si stanno valutando anche altri siti negli Stati Uniti. Negli ultimi anni, Microsoft è rimasto il fornitore esclusivo di infrastrutture AI per OpenAI. Con Stargate, OpenAI avrà ulteriore elaborazione autonoma per addestrare modelli AI e fornire i suoi prodotti e servizi a centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo. OpenAI ha ribadito che continuerà ad aumentare il suo utilizzo di Azure nonostante la nuova infrastruttura Stargate.

OpenAI e SoftBank Group Corp hanno rilasciato un comunicato comune in merito al nuovo accordo. Come riportato sul sito di SoftBank: “Questa infrastruttura garantirà la leadership americana nell'intelligenza artificiale. Creerà centinaia di migliaia di posti di lavoro americani e genererà enormi benefici economici per il mondo intero. Questo progetto non solo supporterà la reindustrializzazione degli Stati Uniti, ma fornirà anche una capacità strategica per proteggere la sicurezza nazionale dell'America e dei suoi alleati”. Il progetto Stargate è un'impresa imponente che ha il potenziale di ridisegnare il panorama dell'intelligenza artificiale. Probabilmente questo nuovo progetto permetterà agli Stati Uniti di consolidare la propria leadership in questo settore.