OpenAI acquisisce la piattaforma di collaborazione remota Multi

Alcuni giorni dopo aver acquisito la società tecnologica di database Rockset, OpenAI ha acquistato Multi (in precedenza Remotion). Si tratta di una startup che sviluppa una piattaforma di collaborazione focalizzata sull'impresa, incentrata sul video. Secondo una fonte informata sui fatti, l’accordo è tecnicamente un’acquisizione e che la maggior parte del team di Multi – circa cinque persone – si unirà a OpenAI una volta concluso l’accordo. Alexander Embiricos, amministratore delegato di Multi e uno dei suoi cofondatori, afferma che Multi chiuderà dopo il 24 luglio. Come si legge sul blog dell’azienda: “siamo più che entusiasti di condividere che Multi si sta unendo a OpenAI. Grazie a tutti coloro che hanno utilizzato Multi”.

OpenAI: con Multi l’azienda investe in nuove soluzioni aziendali

Multi è una piattaforma basata su Zoom, progettata per consentire ai team remoti di lavorare insieme tramite chat video. Offre funzionalità multiple, come la possibilità di collaborare attraverso la condivisione dello schermo da un massimo di 10 persone contemporaneamente, scorciatoie personalizzabili e collegamenti diretti automatici per codice, progetti e documenti. Secondo i dati di Crunchbase, Multi ha recentemente raccolto 13 milioni di dollari in contanti da VC tra cui Greylock e First Round Capital. Come nel caso dell’acquisto di Rockset, l’accordo Multi sembra adattarsi alla più ampia recente strategia di OpenAI di investire massicciamente in soluzioni aziendali. OpenAI ha recentemente rivelato che il livello aziendale della sua piattaforma virale di chatbot basata sull'intelligenza artificiale, ChatGPT, contava quasi 600.000 utenti, compreso il 93% di tutte le aziende Fortune 500.

A maggio, OpenAI ha firmato un accordo con PwC per rivendere gli strumenti di OpenAI ad altre aziende. Il mese prima, la società aveva lanciato un programma di ottimizzazione e consulenza di modelli di intelligenza artificiale personalizzati orientati al business. Sulla stessa linea degli altri prodotti di OpenAI rivolti alle aziende, è probabile che in futuro ChatGPT introduca funzionalità di videoconferenza e collaborazione remota? Solo il tempo potrà dirlo.