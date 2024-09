OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: a meno di 162€ è lo smartphone da comprare oggi

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; se cerchi un nuovo smartphone low-cost dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, sappi che il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è sicuramente un'opzione da prendere in considerazione. Attualmente disponibile su Amazon a soli 161,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo terminale offre una serie di caratteristiche che lo rendono un acquisto imperdibile. Corri a prenderlo adesso, a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali; c'è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine, con possibilità di usufruire della spedizione rapida in uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: ecco perché comprarlo

Il Nord CE 3 Lite 5G è equipaggiato con il Qualcomm Snapdragon 695, un processore potente che assicura prestazioni fluide e reattive per tutte le tue esigenze quotidiane. Che tu stia navigando sul web, giocando a giochi leggeri o utilizzando più applicazioni contemporaneamente, il dispositivo gestisce tutto con grande facilità. La connettività 5G integrata ti permette anche di godere di velocità di rete ultra-rapide per streaming e download. Presenta un display IPS LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate a 120 Hz. Questo schermo offre colori vividi e un'ottima qualità dell'immagine, rendendo l'uso del dispositivo particolarmente piacevole per la visione di video, la navigazione e il gioco. Il sistema fotografico include una camera principale da 108 MP, che cattura immagini dettagliate e di alta qualità. Supportata da un sensore ultra-grandangolare e da un sensore di profondità, questa configurazione ti permette di scattare foto versatili e di eccellente qualità, sia in condizioni di buona illuminazione che in ambienti più bui. La fotocamera frontale da 16 MP è perfetta per selfie e videochiamate. La batteria è da 5000 mAh e troverai il supporto per la ricarica rapida a 67W.

Il prezzo di 161,99€ su Amazon, comprensivo di IVA e spese di spedizione, rende il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G un prodotto davvero competitivo sul mercato internazionale.

