OnePlus Nord 2T 5G: su Amazon compare un'offerta GIGANTE

La qualità degli smartphone prodotti da OnePlus non è mai stata in discussione, con gli anni che passano ma con i prodotti che non hanno mai perso la loro qualità, rivelandosi e confermandosi tra i migliori apparecchi che potete trovare su piazza. Lo smartphone OnePlus Nord 2T da 5G e tripla fotocamera non fa eccezione, ed oggi è disponibile su Amazon con uno sconto davvero grande, che vi permetterà un piccolo grande salto di qualità nella vostra vita quotidiana.

Da oggi, infatti, lo smartphone OnePlus Nord 2T da 5G è disponibile in offerta su Amazon a 329,90€, con un 19% di sconto sul prezzo totale e circa 120,00€ di risparmio per il vostro portafoglio.

OnePlus Nord 2T: un'occasione da primato

Abbiamo di fronte un pezzo che vanta una memoria da 128GB, una fotocamera flagship da 50 MP con Sony IMX766 + OIS, una fotocamera grandangolare da 120° 8 MP e obiettivo mono da 2 MP. La fotocamera anteriore è la stessa di OnePlus 10 Pro, da 32 MP.

L'offerta risulta ancora più vantaggiosa se consideriamo che questo OnePlus Nord 2T è forte anche del suo display Fluid AMOLED da 6,43'' con FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, supportando inoltre HDR10+. Stiamo parlando inoltre del telefono della serie Nord con la ricarica più veloce a disposizione, e può fare il pieno di energia per un giorno in soli 15 minuti grazie alla ricarica SUPERVOOC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.