OnePlus Nord 2 in sconto di 140€ su Amazon (anche in 5 rate)

Il dato è tratto. Per gli amanti dell'azienda asiatica, il modello OnePlus Nord resta uno smartphone migliori di tanti altri al prezzo a cui viene venduto. Ed anche col nuovo OnePlus Nord 2 5G le cose non sono cambiate, anzi. È ancora lui il telefono migliore di OnePlus, ed è ancora lui uno dei punti di riferimento del mercato dei medio gamma. Poi, a questo prezzo - 359 euro anziché 499 euro - l'affare con Amazon è assicurato. Ed in più puoi prenderlo anche in cinque rate a interessi zero da 71 euro al mese, senza aver bisogno di alcuna carta di credito.

OnePlus Nord 2 5G in sconto del 28% su Amazon

Uno dei principali punti di forza del OnePlus Nord 2 è la fotocamera IMX766 di Sony da 50MP, la stessa per intenderci montata su OPPO Find X3 Pro e OnePlus 9 Pro, entrambi due camera phone. Gli scatti e i video del nuovo OnePlus sono ben al di sopra della fascia media del mercato. Altro ottimo elemento di questo telefono è il display, un Fluid AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate a 90 Hz. E a completare il tutto c'è da una parte un'autonomia che consente di raggiungere la fine della giornata con un discreto margine, dall'altra una ricarica rapida a 65W, che consente di ricaricare il telefono dallo 0 al 100% in appena 30 minuti.

Se sei orientato all'acquisto di un nuovo medio gamma al posto del tuo vecchio telefono e appartieni alla ristretta cerchi degli utenti "consapevoli", il OnePlus Nord 2 5G a meno di 360 euro è lo smartphone che fa al caso tuo. Approfitta dell'ultima offerta di Amazon per risparmiare qualcosa come 140 euro sul prezzo di listino e portarti a casa uno dei migliori medio gamma oggi disponibili sul mercato nella configurazione 12+256GB in colorazione Grey Sierra (Grigio)

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.