OnePlus 10 Pro 5G disponibile ad un prezzo speciale su Amazon

I clienti del Regno Unito e dell'Europa hanno avuto accesso al OnePlus 10 Pro solo di recente, mentre quelli in Oriente lo hanno già da qualche anno. A differenza dei suoi concorrenti, come il Samsung Galaxy S22 e l'Apple iPhone 13, il OnePlus 10 Pro viene rilasciato in modo indipendente. L'azienda ha cercato, con vari gradi di successo, di posizionarsi come fornitore di valore nel mercato degli smartphone, e concentrarsi su un singolo modello alla volta rende più semplice mantenere questa immagine. Acquistalo su Amazon a soli 799,00€ invece di 842,00€.

Si tratta ovviamente di un telefono di fascia alta. Il OnePlus 10 Pro è dotato di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione o 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, oltre che di un enorme schermo OLED QHD+ da 6,7 pollici a 120 Hz e del nuovissimo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Il OnePlus 10 Pro, disponibile in nero o verde, è dotato di una fotocamera a tripla lente sul retro e di una fotocamera da 32MP sul davanti, ed estende la collaborazione di OnePlus con Hasselblad, un famoso produttore di fotocamere professionali. Sono inclusi anche una grande batteria da 5.000 mAh, la ricarica rapida SuperVOOC da 80W, che può portare il telefono dallo 0% al 100% in circa 32 minuti, e la ricarica wireless da 50W.

La mancanza di una resistenza ufficiale alla polvere o all'acqua è la principale omissione dalle specifiche del OnePlus 10 Pro. Come per il OnePlus 9 Pro, l'azienda dichiara la resistenza all'acqua del dispositivo, ma non fornisce una classificazione IP completa. Nel complesso, il OnePlus 10 Pro offre un mix decente di funzioni e prestazioni per il suo prezzo, ma sarebbe bello se fosse ancora più economico. Si potrebbe immaginare uno smartphone massiccio e pesante con un display così grande, ed è esattamente quello che è il OnePlus 10 Pro. È fantastico che OnePlus abbia ridotto al minimo l'ingombro in eccesso; il corpo del telefono misura 9,3 mm di spessore e le cornici sono minime per tutto il perimetro dello schermo.

È facile confondere il OnePlus 10 Pro con qualsiasi altro smartphone quando lo si guarda dal davanti. La fotocamera frontale si trova in un'apertura nell'angolo in alto a sinistra e il rivestimento Gorilla Glass Victus del display si curva dolcemente su entrambi i lati per incontrare la cornice in alluminio del telefono. Il pannello posteriore è il punto in cui le cose si scaldano. Segue un bel retro in vetro opaco, così liscio sotto le dita che sembra uno spreco coprirlo con una custodia. Anche se non lo si fa, OnePlus ha impiegato un discreto materiale resistente ai graffi e alle abrasioni sul retro del telefono, sotto forma di Gorilla Glass 5. Approfitta ora dello sconto del 5% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

