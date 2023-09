One Piece è su Netflix: abbonati con Sky a soli 19,90 euro al mese

Se sei un fan di One Piece, la famosa serie manga e anime creata da Eiichiro Oda, non puoi perderti questa novità: la serie TV Live Action è su Netflix. Lo show è basato sulle avventure di Monkey D. Luffy e della sua ciurma di pirati, che cercano il leggendario tesoro One Piece e sognano di diventare i re dei pirati.

Prodotta da Netflix in collaborazione con Tomorrow Studios e Oda stesso, che ne è il produttore esecutivo, la serie promette di essere fedele allo spirito e al fascino del manga originale, con un cast internazionale e una sceneggiatura avvincente. Se non hai più Netflix o vuoi rinnovarlo a prezzi vantaggiosi approfitta dello sconto con Sky TV a 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30.

One Piece su Netflix: approfitta dell'offerta di Sky

La soluzione che ti proponiamo ti permette di avere Sky TV e Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro. Si tratta di un’offerta imperdibile, che ti permette di avere il meglio dell’intrattenimento a un prezzo straordinario.

Con Sky TV e Netflix, puoi avere accesso a un mondo di contenuti esclusivi, tra cui le serie TV Sky Original, gli show più amati, i documentari più interessanti e le news più aggiornate. In più, puoi avere il piano Intrattenimento con pubblicità di discovery+ per 12 mesi senza costi aggiuntivi sul tuo abbonamento Sky. E naturalmente tutto il catalogo Netflix.

Per attivare l’offerta Sky TV e Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi, non devi fare altro che cliccare su questo link e seguire le istruzioni. Potrai scegliere se ricevere Sky Q via internet o via satellite, e usufruire dell’app Sky Go per vedere i programmi Sky da subito. Ricorda che l’offerta è valida solo per poco e solo per i nuovi clienti.

