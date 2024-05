Beats è un brand eccezionale e le cuffie Solo3 sono oggi in MEGA SCONTO

Beats è un brand molto rilevante nell'ambito della produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, vengono vendute le cuffie Solo3 targate proprio Beats a 149€ grazie al 35% di sconto attivo.

Beats Solo3 al 35% di sconto: super promo

Le cuffie Beats Solo3 Wireless rappresentano un'epitome di tecnologia avanzata e comfort senza pari. Con la loro connettività Bluetooth wireless di Classe 1 e il chip Apple W1, offrono un'esperienza sonora senza interruzioni e di altissima qualità. Grazie alla cancellazione del rumore, ti immergi completamente nella tua musica preferita o nelle chiamate senza distrazioni esterne.

Ma la vera magia risiede nell'autonomia eccezionale: fino a 40 ore di ascolto continuo con una singola carica. E se la batteria inizia a scendere, non c'è bisogno di preoccuparsi. La funzione Fast Fuel garantisce che con soli 5 minuti di ricarica, si ottengano ancora 3 ore di godimento musicale.

Queste cuffie sono progettate per adattarsi al tuo stile di vita dinamico. Con padiglioni regolabili e morbidi, puoi indossarle comodamente per tutto il giorno, senza fastidi. Le linee semplici ed essenziali conferiscono loro un aspetto elegante, mentre la loro resistenza e ripiegabilità le rendono perfette per essere portate ovunque tu vada.

Compatibili con una vasta gamma di dispositivi, dalle piattaforme iOS ad Android, le Beats Solo3 Wireless si integrano perfettamente nel tuo ecosistema tecnologico. Che tu sia in viaggio, in palestra o semplicemente a casa, queste cuffie ti accompagnano con un suono straordinario e un comfort imbattibile.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto in formato maxi del 35% sulle cuffie bluetooth Solo3 che vengono vendute a 149€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.