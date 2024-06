Olimpiadi 2024: NBC userà voce AI per clip quotidiane dell’evento

Manca poco meno di un mese all'apertura delle Olimpiadi estive 2024 del 26 luglio, che si terranno a Parigi e in altri luoghi di Francia. NBCUniversal ha quindi annunciato i suoi piani per coprire l'evento negli Stati Uniti sia sulla NBC che sul suo servizio di streaming Peacock. La parte più interessante e potenzialmente controversa della copertura sarà probabilmente l'uso da parte di Peacock di una voce generata dall'intelligenza artificiale basata su un vero giornalista sportivo. In un comunicato stampa via e-mail, il servizio di streaming ha annunciato i suoi piani per "Your Daily Olympic Recap on Peacock".

A partire dal 27 luglio, gli abbonati di Peacock potranno recarsi presso l’hub olimpico e indicare quali tipi di highlights delle Olimpiadi 2024 desiderano vedere. Ciò includerà ad esempio i loro tre sport preferiti, insieme ad altre caratteristiche come i retroscena degli atleti, i momenti di tendenza e altro ancora. Il primo video riguarderà la cerimonia di apertura, con i video salienti personalizzati raccolti dalle partite olimpiche di ogni giorno a partire dal 28 luglio.

Come riportato sul comunicato stampa della NBC: “la tecnologia utilizzerà centinaia di clip prodotte ogni giorno da NBC Sports per generare una playlist di circa 10 minuti che evidenzierà i momenti più rilevanti del giorno precedente per ciascun utente, insieme a uno sguardo a ciò che i fan possono aspettarsi di vedere su NBC Primetime. I recap narrati dalla voce di Michaels ricreata dall’AI fornirà una panoramica di ciascun momento saliente selezionato. Un team di redattori della NBCU esaminerà tutti i contenuti, inclusi audio e clip. Ciò garantirà la qualità e l'accuratezza prima che i riepiloghi vengano resi disponibili agli utenti”.

Peacock si aspetta che durante le Olimpiadi 2024 di Parigi verranno generati quasi 7 milioni di video personalizzati dei momenti salienti dei giochi olimpici. La versione vocale AI di Michaels è stata addestrata utilizzando clip delle sue passate apparizioni sulla NBC. Sarà interessante vedere come funzionerà questa tecnologia e se questo utilizzo dovesse preoccupare il resto dei giornalisti sportivi, che potrebbero temere di perdere il lavoro tra qualche anno con le voci ricreate dall'intelligenza artificiale.