Oggi Xiaomi Smart Band 6 costa POCHISSIMO su Amazon

Con Xiaomi Smart Band 6 ti assicuri la smart band dal miglior rapporto qualità-prezzo oggi disponibile sul mercato. Il marchio numero 1 al mondo tra gli wearable si conferma al top, andando a migliorare un prodotto già iconico e amatissimo da milioni di persone. Oggi è in offerta su Amazon a soli 31,90 euro anziché 44,90 euro. Articolo venduto e spedito da Amazon.

Xiaomi Smart Band 6 in sconto del 29% su Amazon

La prima Mi Band con il display bordeless, che con i suoi 450 nit di luminosità offre una visione ottimale anche sotto la luce diretta del sole e garantisce un'area del display più ampia del 50%. Restando in tema di display, per la prima volta puoi aggiungere come sfondo una delle tue immagini personali che conservi nel telefono o nel computer. Passando invece in rassegna i sensori, pollice in alto per l'implementazione del controllo della saturazione di ossigeno nel sangue, il monitoraggio della respirazione durante il sonno e la rilevazione 24 ore su 24 della frequenza cardiaca.

Tra le novità della Mi Smart Band 6 sono da segnalare anche le 19 nuove modalità fitness, che vanno a sommarsi alle 11 già disponibili, che trasformano la smart band di Xiaomi in un personal trainer al polso. L'autonomia? Ancora da record: con un uso normale la batteria dura 14 giorni, mentre con un utilizzo intenso garantisce fino a 5 giorni.

Se vuoi cambiare la tua vecchia smart band senza spendere una fortuna per uno smartwatch o un fitness tracker avanzato, la Mi Band 6 rimane l'acquisto migliore che tu possa fare. Approfitta dell'ultima offerta di Amazon per acquistare la smart band regina del mercato a soli 31,90 euro.

