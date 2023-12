OFFERTISSIMA per lo Smartwatch Garmin Instinct 2 su Amazon!

Gli Smartwatch sono diventati negli ultimi anni un tipo di prodotto molto ambito, grazie alla loro utilità e al fatto che possono essere sfruttati in più modi diversi. Averne uno di qualità può di conseguenza migliorarci la vita, sia in allenamento, sia in lavoro, o quotidianamente. Ebbene, farlo con un GRANDE sconto è ancora meglio!

Da oggi puoi acquistare su Amazon in offerta lo Smartwatch Garmin Instinct 2 a soli 233€, con un bel 22% di sconto che ti farà risparmiare 67€ sul prezzo originale!

Tecnologia e utilità al tuo polso!

Questo è uno Smartwatch con caratteristiche uniche, in grado di farti distinguere. Avrai a tua disposizione la navigazione GPS, piani di allenamento Garmin Coach, monitoraggio dei parametri, e potrai anche sfruttare le metriche avanzate di allenamento come dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e molti altri ancora.

Lo Smartwatch Garmin Instinct 2 è impermeabile fino a 100 metri, è resistente a urti e temperature estreme. Inoltre, grazie alla nuova batteria garantisce un'autonomia fino a 28 giorni in modalità smartwatch e 30 ore in modalità GPS.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.