Offerta VPN di fine estate: fino all’86% di sconto per 2 anni di Surfshark

L’offerta VPN di fine estate lanciata da Surfshark è proprio quella che ci voleva. Inutile farsi illusioni: le VPN gratuite sono inutili. Per navigare al sicuro, e proteggere le tue informazioni personali, bisogna puntare su un servizio a pagamento. Fortunatamente, lo sconto di Surfshark è talmente elevato da consentire a chiunque di abbonarsi. Ma entriamo nei dettagli.

I vantaggi dell’offerta VPN di fine estate di Surfshark

Surfshark ha tirato fuori dal cilindro una promozione da eclissare anche le più aggressive campagne di Black Friday. Parliamo di sconti dell’86% sui piani biennali, con prezzi che partono da soli 2,19 euro al mese.

L'offerta comprende tre piani distinti. Il piano Surfshark Starter ti permette di navigare online in modo invisibile, tenendo così lontani annunci e pop-up. Prezzo: 2,19 euro al mese per due anni. Il piano Surfshark One, invece, essendo più completo, costa qualcosa in più. La protezione in tempo reale contro virus, malware e spyware fa salire il prezzo mensile a 2,69 euro per i primi due anni. Infine, il piano Surfshark One+, che costa 4,29 euro al mese. Oltre alla protezione antivirus, è incluso il servizio Incogni, che da solo varrebbe molto di più.

Oltre ai già menzionati prezzi stracciati, Surfshark ti regala tre mesi extra gratuiti, giusto per darti la possibilità di accampare scuse per mantenere i tuoi dati più protetti che in una cassaforte. La garanzia di rimborso, d’altronde, ti da una buona finestra temporale per ripensarci, visto che arriva fino a 30 giorni dalla data di acquisto.

Il concetto è semplice: navigare senza una VPN è ormai pericoloso quanto l’assenza di antivirus. Surfshark ti permette di mettere al sicuro la tua privacy online ovunque tu sia. Tutto questo a un prezzo irrisorio grazie alla strepitosa offerta VPN di fine estate.

