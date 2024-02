Offerta speciale: ExpressVPN a metà prezzo per un anno intero

Chi non vorrebbe avere una connessione Internet sicura e veloce? Per riuscirci, non serve cambiare provider di fibra ottica, ma installare sui dispositivi ExpressVPN.

Riconosciuta come la migliore VPN italiana per la sua larghezza di banda illimitata, ottimo supporto clienti e prezzi competitivi, per un periodo limitato puoi attivare il piano annuale a soli 6,37 euro al mese, rispetto al prezzo standard di 12,36 euro. Lo sconto è del 49%, a cui si aggiungono tre mesi di servizio extra completamente gratis.

Naviga in sicurezza ovunque con ExpressVPN

Ormai usiamo quasi sempre lo smartphone per fare ricerche personali oppure per accedere ai nostri account. Per questo motivo, la sicurezza è fondamentale.

Se usiamo i Wi-Fi pubblici per farlo, come bar, stazioni o hotel, i nostri dati sono sempre a rischio. Ecco perché è fondamentale attivare ExpressVPN. Il servizio VPN crea un tunnel crittografato tra i nostri dispositivi e Internet, mettendo al sicuro le nostre informazioni personali dagli stessi provider.

I vantaggi principali di ExpressVPN sono:

Velocità notevole : navigherai ad altissima velocità, sia che giochi che guardi contenuti in streaming, senza limiti di banda.

: navigherai ad altissima velocità, sia che giochi che guardi contenuti in streaming, senza limiti di banda. Sicurezza avanzata : con le tecnologie all'avanguardia, ExpressVPN protegge i tuoi dati personali ovunque ti trovi, assicurandoti di navigare in modo sicuro e privato.

: con le tecnologie all'avanguardia, ExpressVPN protegge i tuoi dati personali ovunque ti trovi, assicurandoti di navigare in modo sicuro e privato. Compatibilità estesa: con un singolo abbonamento, potrai proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente, proteggendo tutta la tua famiglia.

Se non vuoi perdere l’opportunità di navigare in sicurezza con il tuo smartphone, abbonati oggi stesso a ExpressVPN. Oltre allo sconto del 49% sul piano annuale, otterrai anche 3 mesi extra gratis. Fallo subito cliccando sul bottone qui sotto, perché la promo sta per scadere!

