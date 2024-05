Offerta Sky WiFi: PREZZO BOMBA e senza costi iniziali

L'offerta Sky WiFi a 25,90€ al mese rappresenta un'opportunità straordinaria per chi cerca una connessione internet affidabile e ad alta velocità. Questa conveniente promozione è disponibile per 12 mesi, poi il costo mensile salirà a 29,90€, pertanto è consigliabile cogliere questa vantaggiosa occasione nel più breve tempo possibile, poiché è fruibile esclusivamente online.

Offerta Sky WiFi: i dettagli

Questa straordinaria offerta garantisce una connessione basata sulla fibra ottica in FTTH, assicurando una velocità di connessione fino ad 1 Gb/s in download. Tale prestazioni sono sinonimo di prestazioni eccezionali per navigare e fruire in streaming. Inoltre, nel canone mensile troviamo incluso anche il Modem Sky Hub in comodato d'uso.

L'attivazione dell'offerta Sky WiFi avviene esclusivamente online, è però consigliabile contattare un operatore Sky per assistenza nell'attivazione e per ricevere chiarimenti su eventuali dettagli. Inoltre, l'operatore potrà proporre soluzioni personalizzate in base alle esigenze specifiche.

In aggiunta, è possibile integrare la connessione con l'ampia offerta di servizi di intrattenimento offerti da Sky, tra cui pacchetti TV e Sport, a tariffe integrate. Questo rappresenta un valore supplementare per coloro che desiderano accrescere la propria esperienza di navigazione con l'incredibile contenuto di Sky.

Costi ed altro

Il contributo iniziale è assente per i clienti Sky Extra, ossia per coloro i quali possiedono un abbonamento TV. Il prezzo promozionale di 25,90 euro al mese è garantito per i primi 12 mesi. A partire dal 13°, il canone diventa di 29,90 euro

Per maggiori dettagli o per procedere con l'attivazione dell'offerta, si consiglia di visitare il sito ufficiale di Sky o contattare direttamente un operatore tramite i canali effettivi di contatto forniti. Non perdere l'occasione unica di ottenere una connessione internet affidabile e veloce a un prezzo davvero incredibile.

