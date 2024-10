Offerta PrivadoVPN: offerta imperdibile con 3 mesi gratis e garanzia di rimborso

PrivadoVPN lancia una straordinaria: abbonati per 24 mesi e ottieni 3 mesi gratuiti, a soli €1,48 al mese. Questo piano, con uno sconto dell' 87%, ti permette di ottenere una VPN di alta qualità a un prezzo imbattibile, ideale per chi cerca una protezione avanzata e illimitata per le proprie attività online.

Naviga in sicurezza con PrivadoVPN Come funziona l'offerta di PrivadoVPN L'offerta di 24 mesi + 3 mesi gratuiti a €1,48 al mese include una garanzia di rimborso entro 30 giorni, che ti permette di testare il servizio senza alcun rischio. Se non sei soddisfatto, potrai richiedere il rimborso completo. Per chi preferisce un impegno più breve, sono disponibili anche altri piani: 12 mesi + 3 mesi gratis : a €2,00 al mese , con un risparmio dell'82%.

: a , con un risparmio dell'82%. 1 mese: a €10,99 al mese, ideale per chi desidera provare il servizio per un breve periodo. Cosa offre PrivadoVPN? PrivadoVPN si è guadagnata una reputazione come una delle migliori VPN del 2024 per lo streaming, grazie alla sua velocità, sicurezza e capacità di bypassare restrizioni geografiche. Ecco le principali caratteristiche dell'offerta: Dati e connessioni illimitate : Con il piano di 24 mesi, puoi godere di dati illimitati e collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente . Questo ti consente di proteggere tutta la tua famiglia con un solo abbonamento.

: Con il piano di 24 mesi, puoi godere di e collegare . Questo ti consente di proteggere tutta la tua famiglia con un solo abbonamento. Server in 66 città globali : La rete globale di PrivadoVPN ti permette di scegliere tra numerose città in tutto il mondo, garantendo la connessione VPN più veloce possibile grazie a server ottimizzati.

: La rete globale di PrivadoVPN ti permette di scegliere tra numerose città in tutto il mondo, garantendo la possibile grazie a server ottimizzati. Supporto per lo Streaming : Accedi senza limiti a piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, e Disney+ ovunque ti trovi, superando le restrizioni geografiche.

: Accedi senza limiti a piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, e Disney+ ovunque ti trovi, superando le restrizioni geografiche. Zero Log e Privacy Svizzera : Con sede a Zugo, in Svizzera, PrivadoVPN garantisce la massima privacy grazie a rigide leggi sulla tutela dei dati e alla politica zero log , che assicura che nessuna informazione sugli utenti venga registrata.

: Con sede a Zugo, in Svizzera, PrivadoVPN garantisce la massima privacy grazie a rigide leggi sulla tutela dei dati e alla politica , che assicura che nessuna informazione sugli utenti venga registrata. Blocco per Annunci e Prevenzione delle Minacce: Con il blocco per annunci pubblicitari e la prevenzione delle minacce, navigherai senza interruzioni e con un livello di sicurezza aggiuntivo. Per conoscere l'offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.

