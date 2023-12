OFFERTA per la Stampante Fotografica Portatile Liene con DOPPIO SCONTO!

Oltre ad avere i nostri splendidi ricordi e le nostre creazioni sugli smartphone, è molto bello anche avere delle foto tangibili per decorare la propria casa con i momenti più belli della nostra vita, e non solo. Per questo potresti avere bisogno di una stampante fotografica portatile, che riesca a rendere realtà in pochi minuti questa piccola grande esigenza: oggi puoi farlo con un DOPPIO SCONTO su Amazon!

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon la Stampante fotografica di Liene a soli 129,99€, sommando uno sconto base del 6% a quello di ulteriori 30€, ottenibili applicando il coupon di dicembre! Insomma risparmierai ben 40€ in totale!

Stampa foto ovunque!

La stampante fotografica portatile utilizza la stampa a sublimazione, dove i 3 colori primari penetrano in profondità nella carta strato per strato, dando luogo a immagini chiare e vivide!

La Stampante fotografica di Liene ha un hotspot WiFi integrato che ti permette di connetterti rapidamente al WiFi, è quindi wireless, compatibile con praticamente tutti i sistemi operativi mobile, e può connettersi e stampare fino a 5 dispositivi contemporaneamente.

