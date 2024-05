Offerta limitata su Babbel Live: sconto del 65% sul piano annuale

Non perdere l'occasione di immergerti in una nuova avventura linguistica con l'offerta limitata di Babbel Live! Con uno sconto strepitoso del 65% sul piano annuale, imparare una nuova lingua è diventato più accessibile che mai. Potrai conoscere tutte le sfumature dell'inglese, il calore dello spagnolo, l'eleganza del francese, o una delle altre 14 lingue proposte da Babbel, senza spendere una fortuna.

Offerta limitata: scopri un mondo di lingue a prezzi incredibili

Con l'abbonamento a Babbel Live, otterrai accesso illimitato per un intero anno a soli 27,65 euro al mese, che si traduce in un totale annuale di 331,80 euro. E non è tutto! Se preferisci un impegno meno prolungato, hai anche altre opzioni disponibili: sconto del 45% sull'abbonamento trimestrale e del 55% su quello semestrale. Il costo è di rispettivamente 43,45 euro al mese e 35,55 euro al mese.

Babbel Live offre un'esperienza di apprendimento multiforme e interattiva. A differenza delle app tradizionali, questa piattaforma combina la tecnologia più avanzata con l'interazione umana diretta, tutto guidato da insegnanti madrelingua esperti. Ciò significa che durante ogni sessione avrai la possibilità di praticare attivamente la lingua, ottenere feedback immediato e interagire con altri studenti affini ai tuoi obiettivi. L'ambiente di apprendimento è ideale sia per principianti che per chi ha già delle basi e desidera migliorare.

Le lezioni, tenute in piccoli gruppi di massimo 6 persone, sono progettate per garantire attenzione personalizzata e massima interazione. Puoi scegliere orari e giorni secondo la tua disponibilità, rendendo l'apprendimento una parte piacevole e flessibile della tua routine quotidiana. Oltre a ciò, le attività proposte sono variegate e stimolanti, spaziando tra giochi, conversazioni e esercizi di gruppo, tutti focalizzati su interazioni reali e pratiche. Non lasciarti sfuggire l'offerta limitata di Babbel Live!

