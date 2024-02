Offerta imperdibile: PrivateVPN a soli 2,08€ per una navigazione sicura

Navigare online è sicuramente piacevole, divertente e spesso utile. E la tua privacy? Se non hai mai pensato all’importanza di proteggerla, questo è il momento migliore per farlo.

PrivateVPN è un servizio VPN d’élite, appositamente sviluppato per proteggere i dati di navigazione degli utenti. Oltre a essere di qualità, è anche conveniente, grazie all’attuale promozione, che sconta il prezzo di listino abbassandolo a 2,08 euro al mese.

Nata in Svezia nel 2009, PrivateVPN ha conquistato la fiducia degli utenti grazie alla politica no-log e alla crittografia a 256 bit di livello militare. Con questa potentissima combo, le tue attività online saranno al sicuro rimanendo private da occhi indiscreti.

L'offerta attuale con sconto dell'85% aumenta notevolmente il valore intrinseco di questo servizio VPN, assolutamente da non lasciarti sfuggire.

Connessione veloce e affidabile con PrivateVPN

Oltre alla sicurezza, PrivateVPN garantisce una velocità di connessione che soddisfa anche i più esigenti.

Sia che guardi contenuti in streaming, giochi online oppure navighi online, la tua esperienza sarà sempre fluida e di alta qualità. Ciò grazie a un gran numero di server sparsi in tutto il mondo, che ti consentono anche di accedere a contenuti geograficamente bloccati.

Tornando ai costi, come detto all’inizio, l’abbonamento a PrivateVPN è in offerta promozionale a soli 2,08 euro al mese se lo sottoscrivi per 36 mesi.

Una volta sottoscritto, potrai proteggere contemporaneamente un massimo di 10 dispositivi, navigare con larghezza di banda illimitata e in totale sicurezza. Se il servizio non dovesse soddisfarti, potrai attivare la garanzia di rimborso di 30 giorni.

