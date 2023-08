Offerta Credem: conto a canone zero e tasso d’interesse al 4%

Sei un risparmiatore e stai cercando un conto corrente molto vantaggioso? Credem Link si presenta come una delle opzioni più interessanti a disposizione.

Il conto non solo è completamente gratuito, ma è dotato anche di una carta di debito che consente prelievi gratuiti presso gli ATM Credem.

L’istituto bancario offre a tutti i suoi clienti la possibilità di investire nel Conto Deposito Più, che prevede un tasso di interesse del 4% per una durata di 9 mesi, e senza costi associati.

Per aprire facilmente questo conto, entra nel sito Web ufficiale di Credem tramite il link qui sotto. Inoltre, con l'autenticazione tramite SPID acceleri notevolmente la procedura.

Credem Link a canone zero e rendimento del 4% annuo lordo

Perché scegliere proprio Credem Link? Il motivo sono le sue caratteristiche uniche:

canone zero;

carta di debito a canone zero il primo anno, di livello internazionale, o una carta di debito senza canone per sempre;

firma elettronica gratuita;

possibilità di gestire il conto dal PC o dal dispositivo mobile oppure direttamente in filiale;

possibilità di accedere al Conto Deposito Più, che offre sui depositi di almeno 5.000 euro un tasso di interesse del 4%.

Per aprire il conto non è necessario andare in filiale, poiché puoi farlo comodamente online. Basta cliccare sul link qui sotto e usare il tuo SPID per rendere più veloce la procedura.

