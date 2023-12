OFFERTA BOMBA su Amazon per l'SSD Interno Samsung 980 da 250 GB!

Vuoi ampliare lo spazio del tuo PC e allo stesso tempo migliorare in modo netto le prestazioni? Ecco qui che Amazon con la sua GRANDE offerta di oggi ha la soluzione per te, e soprattutto portando sul vassoio un marchio di incredibile pregio come quello di Samsung!

Ebbene infatti, da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon la memoria SSD interna Samsung 980 da 250 GB a soli 26,99€, con uno sconto sul totale del 51% che ti farà risparmiare più di metà prezzo!

Rapidità, qualità e spazio, in un gesto!

Questo gioiellino ti metterà a disposizione una velocità di lettura sequenziale fino a 3.500 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 3.000 MB/s, e con la tecnologia Intelligent Turbo Write avrai le massime velocità di scrittura per un lungo periodo.

Questa memoria SSD interna Samsung 980 è progettata per possessori di PC desktop o laptop che supporti un fattore di forma M.2, quindi è necessario controllare la compatibilità prima dell'acquisto. Una grande occasione per te per fare in modo che le applicazioni e il PC stesso si aprano a una velocità incredibile!

