OFFERTA BOMBA per le cuffie da Gaming Sony INZONE H3!

La qualità dei prodotti da gaming di Sony è ben nota a tutti i giocatori, soprattutto se andiamo a parlare di prodotti di fascia ottima. Anche le orecchie e l'audio fanno la loro parte in modo determinante, soprattutto se si punta a grandi prestazioni dal punto di vista professionistico, senza dimenticare però il comfort. Le cuffie da gaming Sony Inzone H3 sono il classico esempio di tutto ciò, e ora sono un GRANDE offerta su Amazon!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon le cuffie da gaming Sony INZONE H3 a soli 54,90€, con uno sconto del 45% sul totale e un risparmio di ben 45€ per il tuo portafoglio!

Sony colpisce ancora, anche nel prezzo!

Specializzato per videogiochi come gli FPS, il 360 Spatial Sound per il Gaming posseduto da queste cuffie ti consente di sentire i movimenti del tuo avversario prima che possa vederti. Inoltre potrai giocare per ore e ore in tutta comodità grazie ai morbidi cuscinetti, in accoppiata con l'archetto per distribuire il peso in modo uniforme.

Infine, grazie al software INZONE Hub per PC, con le cuffie da gaming Sony Inzone H3 potrai personalizzare la tua esperienza INZONE, e potrai anche sfruttare la funzione EQ per ottimizzare il suono del tuo gioco.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.