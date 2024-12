OBS Studio 31.0: ecco tutte le novità dell'ultimo aggiornamento

OBS Studio, il celebre software per lo streaming e la registrazione video, ha recentemente lanciato la sua ultima versione, la 31.0. Questo aggiornamento introduce una serie di innovazioni e ottimizzazioni che lo rendono ancora più completo e performante per i creatori di contenuti. Oltre a migliorare alcune funzionalità esistenti, risolve problemi riscontrati in precedenza, garantendo un’esperienza utente più fluida.

Tra le novità più rilevanti spiccano i nuovi filtri audio e video, tra cui il filtro di sfocatura sviluppato con il supporto NVIDIA. Questo consente agli utenti di applicare effetti di sfocatura sullo sfondo o sull’intera immagine, offrendo una maggiore versatilità nella personalizzazione delle riprese. È stata inoltre introdotta una funzione che permette di scorrere in anteprima le scene, nonché la possibilità di regolare lo zoom nella visualizzazione, migliorando la gestione delle trasmissioni.

Le prestazioni generali del software sono state ulteriormente potenziate, grazie a un supporto ottimizzato per le schede grafiche NVIDIA. In particolare, l’integrazione del codec AV1 e l’utilizzo dei B-Frames come riferimento garantiscono una compressione video più efficiente. Anche le schede grafiche Intel e AMD beneficiano di miglioramenti significativi, rendendo OBS Studio compatibile con un’ampia gamma di configurazioni hardware.

Altre innovazioni e risoluzioni di bug

Un’altra innovazione degna di nota è l’integrazione con YouTube Chat, che consente di monitorare e rispondere ai commenti del pubblico direttamente dall’interfaccia di OBS. Inoltre, le funzioni di acquisizione dello schermo e delle finestre sono state perfezionate, aumentando la precisione e offrendo una maggiore flessibilità nelle impostazioni.

Per quanto riguarda la stabilità, questa versione risolve numerosi bug che in passato avevano causato crash, errori di registrazione e problemi di compatibilità con alcune configurazioni. Anche le problematiche legate all’audio e al video sono state affrontate con successo, migliorando la qualità complessiva del software.

OBS Studio 31.0 rappresenta dunque un passo importante nell’evoluzione del programma, consolidandolo come uno strumento indispensabile per i creatori di contenuti. L’aggiornamento è vivamente consigliato per sfruttare al massimo le nuove funzionalità e i miglioramenti introdotti. Per scoprire tutte le note della patch date un'occhiata al sito ufficiale.