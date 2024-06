OBS Studio 30.2 RC1: streaming multitraccia, HEVC e molto altro

OBS Studio 30.2 RC1 è la nuova versione del popolare software di streaming e registrazione video, che introduce diverse nuove funzionalità e miglioramenti significativi. Questa versione rappresenta un passo avanti importante per gli utenti che cercano maggiore flessibilità, qualità e controllo nella loro produzione di contenuti video.

Una delle novità più interessanti di OBS Studio 30.2 RC1 è lo streaming video multitraccia. Attualmente disponibile solo per Windows con GPU NVIDIA, questa funzione consente di trasmettere in streaming più flussi video contemporaneamente. Ciò offre una maggiore flessibilità e controllo, permettendo di creare produzioni più elaborate e coinvolgenti con flussi video indipendenti.

Un altro aggiornamento significativo è il supporto audio e video multitraccia Enhanced RTMP/FLV. Questa nuova modalità di streaming sostituisce il vecchio "VOD Track" basato sui metadati, offrendo una migliore qualità e compatibilità. Grazie a questo miglioramento, gli utenti possono godere di una qualità audio e video superiore durante lo streaming.

OBS Studio 30.2 RC1 introduce anche il formato di uscita "Hybrid MP4" (BETA). Questo nuovo formato combina la tolleranza ai guasti dell'MP4 frammentato con l'ampia compatibilità e i tempi di accesso più rapidi dell'MP4 normale. Il risultato è una maggiore affidabilità delle registrazioni, riducendo il rischio di perdita di dati in caso di interruzioni improvvise.

Novità anche per gli utenti Linux

Gli utenti di Linux saranno felici di sapere che OBS Studio 30.2 RC1 supporta ora NVENC nativo per Linux, incluso il supporto per AV1. Inoltre, il supporto per le texture condivise su Linux migliora ulteriormente le prestazioni degli encoder NVENC, QuickSync e VA-API. Un'altra novità è il supporto HEVC all'uscita WebRTC. Ora è possibile trasmettere in streaming in formato HEVC utilizzando WebRTC, migliorando la qualità e la compatibilità dello streaming WebRTC.

OBS Studio 30.2 RC1 introduce anche un sistema di temi componibili. Questo nuovo sistema semplifica la creazione e la manutenzione dei temi, consentendo future opzioni di personalizzazione. Gli utenti possono ora personalizzare l'interfaccia utente di OBS Studio in modo più semplice e intuitivo, rendendo l'esperienza di utilizzo ancora più piacevole. Oltre alle nuove funzionalità, OBS Studio 30.2 RC1 include anche diverse correzioni di bug e miglioramenti dell'interfaccia utente, rendendo il software più stabile e user-friendly.

I principali vantaggi di OBS Studio 30.2 RC1 includono:

Streaming multitraccia più flessibile: la possibilità di creare produzioni più elaborate e coinvolgenti con flussi video indipendenti. Migliore qualità audio e video: il supporto audio e video multitraccia Enhanced RTMP/FLV offre una migliore qualità e compatibilità per lo streaming. Registrazioni più affidabili: il formato di uscita "Hybrid MP4" offre una maggiore tolleranza ai guasti e tempi di accesso più rapidi, garantendo registrazioni più affidabili. Prestazioni migliori su Linux: il supporto NVENC nativo e il supporto per le texture condivise migliorano le prestazioni degli encoder su Linux. Streaming WebRTC più flessibile: il supporto HEVC all'uscita WebRTC offre una migliore qualità e compatibilità per lo streaming WebRTC. Interfaccia utente più personalizzabile: il nuovo sistema di temi componibili rende più facile la creazione e la personalizzazione dell'interfaccia utente di OBS Studio.

Se sei uno streamer o un registratore video, OBS Studio 30.2 RC1 è un aggiornamento da non perdere. Con le sue nuove funzionalità e miglioramenti, OBS Studio continua a essere uno strumento potente e versatile per la creazione di contenuti video. Scopri tutte le nuove possibilità che offre: Scarica OBS Studio 30.2 RC1.