o3-mini di OpenAI arriva su GitHub Copilot e Microsoft Azure

OpenAI ha recentemente annunciato la disponibilità di o3-mini. Si tratta del suo ultimo modello di ragionamento leggero che può eguagliare le prestazioni del modello o1 di OpenAI in matematica, codifica e scienza. Il nuovo modello è disponibile tramite API di OpenAI con supporto completo per chiamate di funzione, output strutturati, streaming e messaggi per sviluppatori tramite API Chat Completions, API Assistants e API Batch. In concomitanza con l'annuncio di OpenAI, Microsoft ha ora annunciato che o3-mini è disponibile nel servizio Microsoft Azure OpenAI. Gli sviluppatori interessati possono registrarsi ad Azure AI Foundry per accedere al nuovo modello.

Yina Arenas, Vice President of Product, Core AI presso Microsoft, ha dichiarato che: “o3-mini aggiunge significative efficienze di costo rispetto a o1-mini con ragionamento migliorato, con nuove funzionalità come controllo dello sforzo di ragionamento e strumenti. Inoltre, offre anche una reattività comparabile o migliore. Le funzionalità avanzate di o3-mini, combinate con i suoi guadagni di efficienza, lo rendono uno strumento potente per sviluppatori e aziende che cercano di ottimizzare le loro applicazioni AI”.

o3-mini: nuovo modello offrirà output di qualità migliore

GitHub di Microsoft ha anche annunciato la disponibilità di o3-mini in GitHub Copilot e GitHub Models per gli sviluppatori. Rispetto a o1-mini, gli sviluppatori possono aspettarsi output di qualità migliore dal nuovo modello. Quest’ultimo è disponibile per gli utenti di GitHub Copilot Pro, Business ed Enterprise in Visual Studio Code e la chat di github.com. GitHub porterà il supporto del nuovo modello in Visual Studio e JetBrains nelle prossime settimane. Gli abbonati a GitHub Copilot riceveranno fino a 50 messaggi ogni 12 ore. Inoltre, gli amministratori di GitHub Business o Enterprise possono abilitare l'accesso al nuovo modello per i membri della loro organizzazione tramite le impostazioni di amministrazione.

GitHub sta infine portando o3-mini nel GitHub Models Playground, dove gli sviluppatori possono esplorare le capacità del modello: Naturalmente, possono anche confrontarlo con altri modelli di Cohere, DeepSeek, Meta e Mistral. L’arrivo del nuovo modello di OpenAI su più piattaforme consentirà agli sviluppatori di integrare le sue nuove capacità di ragionamento nelle loro app e servizi.