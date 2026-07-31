Dall’università ai progetti AI: competenze e opportunità tra tecnologia e business

Per un neolaureato, entrare nel mondo dell’intelligenza artificiale non significa necessariamente sviluppare in autonomia un modello complesso. Il primo incarico può riguardare l’analisi di un processo, la preparazione dei dati, la raccolta delle esigenze aziendali o il supporto ai test di una nuova applicazione.

L’AI, in questo senso, è un ambito in cui convivono competenze diverse. Da una parte ci sono sviluppatori e data scientist; dall’altra, le funzioni che dovranno usare la tecnologia. Servono quindi persone capaci di comprendere entrambi i linguaggi e di trasformare un’esigenza di business in un progetto concreto.

Per chi ha appena concluso l’università, una formazione strutturata può accorciare la distanza dal lavoro. Case study, attività di gruppo, challenge con le aziende e internship permettono di osservare da vicino come nasce un progetto AI, quali professionalità coinvolge e quali competenze servono per parteciparvi.

Entrare nei progetti AI: da dove si comincia

Un’azienda può utilizzare l’intelligenza artificiale per prevedere la domanda, analizzare documenti, gestire le richieste dei clienti o supportare la manutenzione degli impianti. Prima di scegliere un algoritmo, però, occorre chiarire il problema.

Quali informazioni sono disponibili? Chi userà il sistema? Come viene svolta oggi l’attività? Quali risultati permetteranno di capire se il progetto ha funzionato?

Un profilo junior può contribuire proprio a queste fasi. Può raccogliere dati e requisiti, preparare analisi, documentare i risultati e collaborare con chi sviluppa la componente tecnologica. Può inoltre seguire l’avanzamento delle attività, partecipare ai test o aiutare il gruppo di lavoro a presentare il progetto alle funzioni coinvolte.

Si tratta di compiti tipici della business analysis, dei team di digital transformation, delle società di consulenza e delle aree dedicate all’innovazione. Anche il supporto ai progetti AI può rappresentare un primo accesso al settore, soprattutto per chi vuole mantenere un legame con la tecnologia senza concentrarsi soltanto sulla programmazione.

Il punto non è arrivare preparati a ogni possibile situazione. Serve piuttosto una base abbastanza solida da capire ciò che accade nel progetto, formulare le domande corrette e lavorare con persone che hanno competenze differenti.

Le competenze che collegano dati e impresa

Machine learning, deep learning e natural language processing aiutano a comprendere che cosa può fare un sistema di intelligenza artificiale. Nel lavoro quotidiano bisogna però valutare anche se quella tecnologia sia adatta al contesto nel quale dovrebbe essere utilizzata.

Un modello può funzionare bene durante i test e incontrare difficoltà quando viene integrato nei sistemi aziendali. I dati possono essere incompleti, poco aggiornati o raccolti con criteri differenti. Anche un risultato tecnicamente corretto rischia di avere un impatto limitato se non risponde alle necessità di chi dovrà prendere una decisione.

Per questo, accanto alla preparazione specialistica, servono analisi dei processi, comunicazione e capacità di lavorare in gruppo. Chi partecipa a un progetto AI deve spesso spiegare un limite tecnico a persone che non si occupano di software oppure tradurre una richiesta aziendale in informazioni utili a sviluppatori e analisti.

Privacy, qualità dei dati, governance ed effetti delle decisioni automatizzate completano il quadro. Non sono verifiche da aggiungere al termine dello sviluppo: influenzano il progetto fin dalle prime fasi.

Le opportunità iniziali possono quindi riguardare attività di AI project support, business analysis, innovation, consulenza o supporto ai team data e digital transformation. Le responsabilità di coordinamento arrivano in genere più avanti, dopo aver maturato esperienza sul campo.

Un percorso tra aula, aziende e primo lavoro

Il Major in Applied Artificial Intelligence for Business, parte del Master in Digital Transformation for Corporate and Business Strategy di Luiss Business School, è rivolto a neolaureati e giovani laureati interessati a costruire un profilo tra tecnologia e management.

Il percorso si svolge a Roma, in lingua inglese, dura 12 mesi e riconosce almeno 65 ECTS. Il curriculum comprende linguaggi e algoritmi, machine learning, deep learning, natural language processing, big data e processi di decisione e ottimizzazione. A questi contenuti si affiancano materie come strategia, finanza, organizzazione, marketing e diritto d’impresa.

La componente professionalizzante emerge già nella struttura didattica. Le lezioni sono integrate da case study, sessioni di lavoro di gruppo e challenge commissionate dalle aziende partner. Durante queste attività, gli studenti lavorano su esigenze reali con il supporto di un tutor aziendale, mettendo alla prova le competenze acquisite e confrontandosi con dinamiche simili a quelle di un gruppo di progetto.

I casi d’uso verticali riguardano settori differenti, tra cui servizi finanziari e assicurativi, retail, mobilità, sanità, agricoltura e intrattenimento. È un passaggio utile perché mostra come la stessa tecnologia possa rispondere a problemi molto diversi per dati disponibili, obiettivi e vincoli operativi.

Sono previsti inoltre seminari su etica, privacy, data governance e impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. I laboratori dedicati a coding for data analytics, comunicazione, problem solving, negoziazione e project management completano la preparazione necessaria per collaborare all’interno di team multidisciplinari.

Il confronto con docenti, professionisti, tutor aziendali e compagni di corso permette anche di iniziare a costruire un network. Per chi ha poca esperienza lavorativa, conoscere da vicino ruoli, settori e modalità di selezione può essere importante quanto acquisire una nuova competenza tecnica.

Dalla preparazione all’inserimento professionale

Il Career Services di Luiss Business School accompagna gli studenti nella costruzione del profilo, nella preparazione del curriculum e dei colloqui e nel contatto con le aziende. La brochure indica attività di career counselling, simulazioni di selezione, presentazioni aziendali, incontri con recruiter e strumenti per consultare le posizioni disponibili.

L’internship, generalmente prevista alla fine del programma, consente di affiancare alla formazione una prima esperienza diretta. È il momento in cui i concetti affrontati in aula incontrano scadenze, informazioni incomplete, obiettivi aziendali e confronto con professionisti già inseriti nel settore.

Per un neolaureato, il risultato più concreto non è ottenere subito una qualifica manageriale. È entrare in un progetto AI sapendo comprendere sia la parte tecnologica sia le esigenze dell’impresa.

Da qui può iniziare un percorso nella business analysis, nell’innovazione, nella consulenza o nella digital transformation. La crescita professionale arriverà con il tempo. Il primo passo, però, può essere costruito già durante la formazione.

In collaborazione con Luiss Business school

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.