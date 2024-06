Nvidia potrebbe superare il valore di Apple grazie al boom dell’AI

Nvidia potrebbe superare Apple e diventare presto la seconda azienda più preziosa al mondo grazie alla spinta che ha ricevuto dall’intelligenza artificiale. L'hardware Nvidia alimenta in gran parte il software ChatGPT di OpenAI ed è ampiamente utilizzato da applicazioni AI di terze parti. Tale domanda sta avvantaggiando Nvidia e aumentandone il valore. Secondo Google Finance, Apple ha una capitalizzazione di mercato di 2,95 trilioni di dollari, mentre la capitalizzazione di mercato di Nvidia è di 2,7 trilioni di dollari. Reuters spiega che Nvidia sta ancora beneficiando del boom dell’intelligenza artificiale. Dall’altro lato, Apple è attualmente alle prese con la debole domanda di iPhone e la significativa concorrenza in Cina.

Fornendo un'analisi della questione a Reuters, Brian Mulberry, client portfolio manager presso Zacks Investment Management, ha dichiarato: “ciò è certamente degno di nota perché Apple è stata dominante per così tanto tempo, soprattutto sul fronte della crescita e dell’innovazione. Recentemente, però, la curva dell’innovazione di Apple sembra essersi appiattita, mostrando una crescita futura più lenta. D'altra parte, Nvidia è stata in grado di catturare ondate di crescita. A partire dalla domanda di giochi, poi dalle criptovalute e ora dall’intelligenza artificiale. Nvidia è stata in grado di abbinare perfettamente l’innovazione con la domanda e ciò equivale a una crescita esplosiva”.

Nvidia: il potenziale di crescita dell’azienda grazie all’AI rimane alto

Ciò che potrebbe aiutare Nvidia a superare Apple è la velocità con cui il prezzo delle sue azioni sta aumentando. Nvidia è diventata l’azienda più veloce a crescere da 1.000 miliardi di dollari a 2.000 miliardi di dollari nel 2024, superando Amazon, Alphabet (Google) e la compagnia petrolifera Saudi Aramco. Anche il titolo si è comportato così bene da sostenere l’indice S&P 500, mascherando le difficoltà che altre società stanno affrontando a causa dell’impatto dei tassi di interesse più elevati.

Con le varie innovazioni nel campo dell’AI generativa, è possibile che l’azienda continui a crescere, divenendo la seconda più importante azienda dopo Microsoft. Ciò potrà accadere a patto che le nuove applicazioni dell’AI continuino a fare affidamento sull'hardware Nvidia. Ad oggi molte aziende terze adottano le soluzioni dell’azienda per migliorare i propri prodotti, quindi il potenziale è sempre alto. Ciò che sarà interessante vedere è quanto Nvidia reggerà quando i tassi di interesse inizieranno a scendere.