Nvidia critica Biden e loda Trump: polemica sulle nuove regole AI

Recentemente, un articolo di Bloomberg ha rivelato che l'amministrazione Biden sta valutando di imporre nuove restrizioni sulle esportazioni di chip AI prodotti da Nvidia. Il piano prevederebbe tre livelli di controllo, con il livello più rigido applicato a paesi come Cina e Russia, e quello più permissivo riservato agli alleati strategici degli Stati Uniti, tra cui Canada, Giappone ed Europa. L'obiettivo dichiarato è proteggere la sicurezza nazionale americana regolando la diffusione di tecnologie avanzate.

Il regolamento, denominato Interim Final Rule on Artificial Intelligence Diffusion, introduce sei meccanismi chiave per bilanciare il controllo della tecnologia con la promozione della leadership tecnologica statunitense.

Tra questi, l'accesso illimitato ai chip per 18 nazioni alleate, la semplificazione delle licenze per piccoli ordini (fino a 1.700 GPU) e la possibilità per enti fidati di ottenere status speciali per acquisti significativi. Paesi non alleati possono comunque acquistare fino a 50.000 GPU, con possibilità di raddoppiare il limite tramite accordi bilaterali. La regolamentazione punta anche a limitare la diffusione di modelli AI chiusi e a stabilire standard di sicurezza per proteggere dati sensibili.

Nvidia ha definito le nuove regole un errore, elogiando invece l'approccio di Trump

Nvidia, il principale produttore mondiale di chip AI, ha reagito duramente. Il vicepresidente degli affari governativi, Ned Finkle, ha definito le nuove regole un errore, accusando l’amministrazione Biden di ostacolare il progresso globale dell’intelligenza artificiale e di danneggiare la competitività americana. Finkle ha elogiato invece l’approccio dell’amministrazione Trump, che avrebbe garantito condizioni favorevoli per competere a livello globale senza compromettere la sicurezza nazionale.

Secondo Nvidia, le politiche di Trump rafforzavano la leadership tecnologica statunitense, stimolando innovazione e crescita economica. Finkle ha concluso auspicando un ritorno dell’ex presidente per promuovere un ambiente più favorevole allo sviluppo dell’AI. Questa polemica sottolinea il delicato equilibrio tra la necessità di protezione nazionale e il desiderio di mantenere la supremazia tecnologica americana.