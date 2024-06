NVIDIA 550.90.07: driver grafico Linux aggiornato con vari bugfix

NVIDIA ha rilasciato un nuovo aggiornamento della serie NVIDIA 550 con varie correzioni di bug. Si tratta di NVIDIA 550.90.07. Questo update migliora la capacità del comando nvidia-modprobe di rilevare se i moduli del kernel sono già caricati. Ciò risolve un problema che impediva a nvidia-persistence di impostare la modalità di persistenza su alcuni sistemi. Questo vale per i sistemi Linux, FreeBSD e Solaris. Questa versione corregge inoltre un bug che poteva causare l'arresto anomalo del server X. Ciò avveniva quando le applicazioni grafiche richiedevano drawable a buffer singolo mentre erano abilitate alcune funzionalità come la nitidezza Vulkan. Inoltre, corregge una condizione di competizione che portava a arresti anomali quando si verificano errori Xid contemporaneamente su più GPU. Infine, corregge un bug che potrebbe portare al kernel panic a causa del mancato rilascio di uno spinlock. Questi si applicano anche ai sistemi Linux, FreeBSD e Solaris.

NVIDIA 550.90.07: gli altri bug corretti su Linux, FreeBSD e Solaris

Per tutti i sistemi supportati, NVIDIA 550.90.07 corregge anche un bug che potrebbe far sì che ulteriori schermi X richiedano display che avrebbero dovuto essere assegnati a uno schermo X precedente in base alla configurazione X specificata. Solo per sistemi Linux, l’update risolve un bug che potrebbe causare corruzione quando viene utilizzata l'estensione OpenGL GLX_EXT_buffer_age su X.Org con offload rendering PRIME. Inoltre, disabilita temporaneamente l'estensione OpenGL GLX_EXT_buffer_age su Xwayland per aggirare un bug che potrebbe causare corruzione.

Per sistemi FreeBSD, NVIDIA 550.90.07 corregge un bug che causava l'errore di installazione del driver quando la directory di installazione della pagina manuale non esisteva. Per sistemi Solaris, l’update corregge un bug che causava un kernel panic sui sistemi in cui la console di sistema non è guidata da una GPU NVIDIA. Per maggiori dettagli è possibile consultare il changelog ufficiale. Il driver grafico NVIDIA è scaricabile dal sito web ufficiale. Sono disponibili le versioni per Linux a 64 bit o ARM64 (AArch64), nonché per sistemi FreeBSD a 64 bit e Solaris a 32 bit/64 bit.